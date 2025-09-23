¿Hay evidencia científica en la vinculación que hace Trump del paracetamol con el autismo?

El neurobiólogo, catedrático y doctor en la Universidad de Salamanca, José Ramón Alonso, reconocido por su labor de divulgación científica sobre el autismo, José Ramón Alonso, habla en 'Más de uno' sobre las afirmaciones de Trump y la supuesta relación entre el consumo de paracetamol en embarazadas y el autismo.

¿Se sabe cuál es la causa del autismo?

Sobre si se sabe qué es lo que causa el autismo, el experto explica en 'Más de uno' que aun no se conoce la causa. "Se sabe que es un problema multifactorial, es decir, que intervienen muchas cosas diferentes; hay un claro componente genético y luego hay aspectos que aumentan el factor de riesgo", ha asegurado.

Ha puntualizado que no se ha encontrado una causa única e identificada y que la comunidad científica piensa que no se va a encontrar.

¿Existe un vínculo entre el consumo de paracetamol y el autismo?

El neurobiólogo ha asegurado que la posible relación entre el paracetamol y el autismo es algo que se ha planteado hace más de 10 años y la mayoría de los estudios coinciden en que no encuentran relación.

"La realidad es que nadie en la comunidad científica defiende que haya esa asociación potente en que el paracetamol sea la causa del autismo", ha dicho.

En cuanto a la terapia que recomienda el ministro Kennedy de tomar leucovorina, el experto ha afirmado que es meter una cosa que no tiene relación en el mismo caso.

Plantear la leucovorina como una posible cura para el autismo es un despropósito

"Hay niños con autismo que tienen deficiencia de vitamina b9, pero son un porcentaje bajo de la población con autismo, y es algo que ya se está haciendo. Plantearlo como una posible cura para el autismo es un despropósito", ha aclarado.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

el consumo de paracetamol en el embarazo se sigue considerando seguro

Además, ha asegurado que el paracetamol en el embarazo se sigue considerando seguro y no tenemos datos que afirmen que tenemos que modificar esa recomendación.