El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Hay sonrisas que se me graban indelebles en el ijar.
Grande Miguel Ángel Gallardo sobre el caso Salazar:
Las muestras de decadencia van engordando la lista,
Pero él aseguró que el PSOE es un partido feminista.
Mejor escuchar más música, por lo que oigo y veo;
Watling y Sidran presentan su disco, Leo & Leo.
Presentó Jennifer de la Rosa su documental sobre el volcán:
Como si nada, 40 años han pasado, que vienen y van.
Vino Roser Capdevila, autora de Las tres mellizas, a escena:
Bien la Radioficción, la "estrella ficciolín", y la sala llena.
Lleno de entusiasmo nos visitó otro verdadero Capdevila:
Hay disco de Sergio Dalma: me pongo primero en la fila