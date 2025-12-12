El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Hay sonrisas que se me graban indelebles en el ijar.

Grande Miguel Ángel Gallardo sobre el caso Salazar:

Las muestras de decadencia van engordando la lista,

Pero él aseguró que el PSOE es un partido feminista.

Mejor escuchar más música, por lo que oigo y veo;

Watling y Sidran presentan su disco, Leo & Leo.

Presentó Jennifer de la Rosa su documental sobre el volcán:

Como si nada, 40 años han pasado, que vienen y van.

Vino Roser Capdevila, autora de Las tres mellizas, a escena:

Bien la Radioficción, la "estrella ficciolín", y la sala llena.

Lleno de entusiasmo nos visitó otro verdadero Capdevila:

Hay disco de Sergio Dalma: me pongo primero en la fila