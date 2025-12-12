En Más de uno

El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

Carlos Rodríguez

Madrid

Hay sonrisas que se me graban indelebles en el ijar.

Grande Miguel Ángel Gallardo sobre el caso Salazar:

Las muestras de decadencia van engordando la lista,

Pero él aseguró que el PSOE es un partido feminista.

Mejor escuchar más música, por lo que oigo y veo;

Watling y Sidran presentan su disco, Leo & Leo.

Presentó Jennifer de la Rosa su documental sobre el volcán:

Como si nada, 40 años han pasado, que vienen y van.

Vino Roser Capdevila, autora de Las tres mellizas, a escena:

Bien la Radioficción, la "estrella ficciolín", y la sala llena.

Lleno de entusiasmo nos visitó otro verdadero Capdevila:

Hay disco de Sergio Dalma: me pongo primero en la fila

