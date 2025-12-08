Leonor Watling presenta junto a Leo Sidran su disco 'Leo & Leo': "Con 50 hay cosas que ya entiendes y que me gustaría no entender"

'It’s Never Too Late', es uno de los temas que forman parte del disco que acaba de lanzar Leonor Watling junto a Leo Sidran y que han presentado en 'Más de uno'. Nunca es demasiado tarde, ni para sacarse el carnet de conducir como ha hecho este verano en Cuenca la actriz y cantante ni para volver a impresionar sobre los escenarios con este nuevo trabajo que acaban de lanzar y con el que harán una gira este 2026.

Un álbum precioso que contiene diez canciones de Sidran y un tema compuesto entre ambos que funcionan en cualquier momento del día y cualquier situación emocional.

El proyecto surgió cuando Watling le pidió a Sidran si podía grabar sus canciones producidas por él y tocadas por sus músicos 'The Groovy French Band', que es la banda con la que toca cuando está de gira por Europa. A Sidran le pareció perfecta la idea y entre ambos hicieron una selección.

Durante la entrevista escuchamos maravillas como 'Wake up so so', dedicada a la hija de Sidran y el compositor reconoce que el hecho de que las canciones las interprete otro cantante revela que "no hay una versión universal, global y perfecta de una canción y ha sido como dar una segunda vida a estas canciones".

Watling y Sidran sabían que sus voces se fusionaban muy bien porque la intérprete ya había subido al escenario con él en muchas ocasiones para cantar uno de los temas del disco 'Entre chien et loup' y a partir de ahí el proyecto ha ido creciendo de una forma "muy natural".

Hacemos como que somos inmortales y vivimos sin pensarlo, pero estamos colgando de un hilo

Cuenta Leonor cómo compusieron juntos el tema 'Somehow They Understand', dice que tras cumplir los 50 le lanzó la idea del "ya lo entiende", porque "hay cosas que entiendo que me encantaría no entender, pero que con la edad ya entiendes". Con esa premisa, Sidran escribió la música y luego la letra la escribieron entre los dos.

La filosofía que tratan de trasladar también en el disco es la idea de que las fronteras no existen y la ilusión por proyectos como este que describen como "americano, hispano, inglés, francés..." y más teniendo en cuenta que estamos colgando de un hilo como se cuenta 'Hanging by a Thread', una de las preferidas de Leonor Watling del disco.