Muere el fotógrafo Martin Parr a los 73 años, famoso por sus retratos de la clase media británica

El fotógrafo británico, Martin Parr, ha muerto a los 73 años de edad después de ser diagnosticado con cáncer en 2021. Saltó a la fama en la década de 1980 por su trabajo 'The Las Resort: Photographs of New Brighton', donde retrató a la clase media británica de vacaciones. Este trabajo supuso un cambio de estilo en la fotografía documental, gracias a los tonos coloridos, llamativos y saturados.

La noticia de su muerte se ha conocido tras el comunicado de su familia en redes sociales. "La Fundación Martin Parr y Magnum Photos trabajarán conjuntamente para preservar y compartir el legado de Martin", señala el comunicado en el que se indica que murió en su casa de Bristol.

El mismo trabajo que hizo sobre la sociedad británica lo llevó a cabo 40 años después sobre la sociedad española. En 2023 presentó 'MálagaEXPRESS', una muestra con 104 imágenes en la que exploraba los comportamientos del ocio, el turismo y la clase media malagueña.

Los fotoperiodistas son de izquierdas porque para hacer este trabajo es imprescindible que te importe la gente

Sin embargo, sus trabajos no eran siempre bien recibidos, sino que eran objeto de críticas porque retrataba a las clases más desfavorecidas desde su posición de clase media. Aunque con los años también retrató a las clases más pudientes. En este sentido, Parr siempre decía que los fotoperiodistas son "de izquierdas", porque, para hacer este trabajo, es "imprescindible que te importe la gente".

"Intento señalar cuando encuentro verdades universales. La verdad es subjetiva, pero es el mundo tal como lo encontré", dijo en una entrevista en The Architectural Review en 2020. Su frase más repetida era que hacía "fotografías serias disfrazadas de entretenimiento".

Durante su carrera trabajó para la Agencia Magnum, de la cual fue presidente entre 2014 y 2017. En 2014 también creó la 'Fundación Martin Parr', que contiene su propio archivo fotográfico y una extensa colección de trabajo de otros colegas británicos e irlandeses.