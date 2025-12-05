Entradas para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona: cuando y dónde comprarlas

Rosalía anunció este jueves las fechas de la esperada gira de presentación de su cuarto disco de estudio, 'Lux', que arrancará el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, donde ofrecerá cuatro conciertos en total, y que contará después con otros cuatro "shows" en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Fechas en Madrid y Barcelona

Concretamente, la catalana actuará en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo de 2026 y el 1, 3 y 4 de abril del mismo año. Al Palau Sant Jordi de Barcelona llegará 13, 15, 17 y 18 de abril también.

La gira, de carácter internacional, se estrenará en realidad el 16 de marzo en Francia, concretamente en la ciudad de Lyon, antes de viajar al Accor Arena de París los días 18 y 20 de marzo, al Hallenstadion de Zürich (Suiza)el 22 de marzo y al Unipol Forum de Milán, en Italia, el 25 de marzo.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La venta general de entradas para los conciertos de Madrid y Barcelona es escalonada. Los interesados tendrán dos oportunidades para hacerse con las entradas de algún concierto.

La primera será en la preventa para clientes del Banco Santander, que comenzará el próximo martes, 9 de diciembre, con un límite de dos entradas por persona que irán asociadas a su nombre.

La siguiente, dos días más tarde cuando empiece la venta general, el 11 de diciembre, a través de la web de la promotora y de sus distribuidores oficiales, en este caso con límite de cuatro entradas por persona, también con carácter nominal.

Preventa: 9 de diciembre, a las 10:00 horas y 11:00 horas.

Venta general: 11 de diciembre a las 10:00 horas y 11:00 horas.

Para el 30 de marzo (Madrid), 1 de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona), a las 10:00 horas.

Para el 3 de abril de (Madrid), 4 de abril (Madrid), 17 de abril (Barcelona) y 18 de abril (Barcelona), a las 11:00 horas.

¿Dónde se podrán comprar?

Las entradas se podrán comprar a través de estos canales:

Live Nation

Ticketmaste

El Corte Inglés

Movistar Arena

Precio de las entradas

Aunque todavía no se ha comunicado de manera oficial los diferentes precios de las entradas, la cuenta de X @LUXT0UR ha compartido una lista con los posibles precios de las entradas para los conciertos de Rosalía en Ámsterdam.

La expectación era máxima en torno a esta gira, que viene precedida por la acogida de 'Lux', un éxito de crítica (medios como Rolling Stone lo han considerado uno de los mejores álbumes del año) como de público, después de tres semanas reinando en España y de haber alcanzado el número 1 global en Spotify tras su estreno.