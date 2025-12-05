Muere a los 77 años el periodista Alfonso Ussía

Alfonso Ussía ha fallecido en Madrid a los 77 años después de haber luchado contra una larga enfermedad. Fue durante más de medio siglo uno de los comunicadores más relevantes y de referencia de la prensa española y acumuló una amplia trayectoria.

Ussía comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas, como ABC, Diario 16, La Razón, Época, El cocodrilo y El Debate, desde donde abordó durante décadas multitud de temas sociales bajo el prisma de un humor incisivo o la sátira

Periodista, columnista, escritor, también fue colaborador de Luis del Olmo en Onda Cero y columnista durante más de 15 años en el diario 'La Razón'. Hace apenas unas semanas, colegas y compañeros le rindieron un emotivo homenaje.

Fue un destacado escritor, periodista y columnista, además de haber tenido una notable presencia en radio en programas como 'Protagonistas' o 'La brújula'. Fue colaborador también en Antena 3 Radio y en Antena 3 Televisión.

En los últimos años, ya no podía teclear en el ordenador sus artículos. Se los dictaba por su enfermedad a su hija Isabel hasta que se quedó sin voz.