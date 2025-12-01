Joaquín Sabina se despide de los escenarios con un último concierto desde el Movistar Arena

El cantante español Joaquín Sabina ha puesto fin a uno de los capítulos más importantes de su vida con un último concierto en el Movistar Arena de Madrid. Una trayectoria admirable de más de cinco décadas sobre los escenarios llega a su fin.

"Este concierto en Madrid es el último de mi vida y, por tanto, el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", ha dicho Sabina este domingo ante miles de personas en el cierre de su gira 'Hola y adiós' que también ha supuesto la despedida del cantante de los escenarios.

En un espectáculo con enorme carga emocional en el Movistar Arena, el cantante nacido en Úbeda (Jaén) hace 76 años, ha dado "un adiós enormemente agradecido" por haber visto "crecer sus canciones", que "de un modo misterioso", ha subrayado, se han "colado en la memoria sentimental de varias generaciones".

Entre 'Yo me bajo en Atocha' ('Enemigos íntimos' 1998) y 'Princesa' ('Juez y Parte', 1985), la última canción, Sabina ha hecho un repaso de temas de muchos de los 17 álbumes publicados desde finales de los años 70, cuando comenzó su carrera de cantautor.

Una vida sobre los escenarios

Convertido en uno de los cantautores más emblemáticos de nuestro país, Sabina ha dedicado toda una vida a llevar su música y parte de la literatura española por todo el mundo.

A finales de los 70, el cantante empezó a dar forma a su carrera en Madrid hasta la actualidad. Cuenta con más de una decena de discos de estudio, giras internacionales y numerosos reconocimientos y galardones que le sitúan como uno de los grandes de la música. Entre los discos más destacados de su carrera destacan 'Inventario' (1978), su debut, y otros como '19 días y 500 noches' (1999).