El actor y director Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Atresmedia

El actor y director Eduardo Casanova ha anunciado públicamente que tiene VIH, y que contará su experiencia en un largometraje documental producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, con la compañía de Jordi Évole. El proyecto, concebido como una película para salas de cine, se estrenará en 2026 y tiene el objetivo de romper el silencio y el estigma que todavía rodean al virus, utilizando el cine como herramienta de visibilización y cambio social.

El propio Casanova lo ha contado en Instagram, acompañado de un primer adelanto del documental.

Tengo VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años

El actor subraya que da este paso cuando quiere, cuando puede, y por él. Aunque expresa también su deseo de que su testimonio sirva para ayudar a otras personas que conviven con el virus.

Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme. Pero sobre todo lo hago con dignidad

Pese al miedo y la incertidumbre que describe, el actor asegura sentirse "profundamente feliz" tras haber tomado la decisión de hacerlo público.

El documental está dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter y no se emitirá en televisión, sino que ha sido concebido como un largometraje cinematográfico. Rodado durante el otoño de 2025, el proyecto es un viaje personal que combina humor, emoción, memoria y cine para explicar cómo es hoy la vida de una persona con VIH en España, pero a la vez, profundiza en la figura artística y vital de Casanova.

El actor comparte ante la cámara conversaciones con su médico, su enfermera, amigos y colaboradores, en un proceso íntimo de reflexión sobre el paso que está a punto de dar.