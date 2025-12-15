Lo que se sabe de la muerte de Rob Reiner y su mujer: detenido su hijo de 32 años

La industria del cine sigue conmocionada tras la muerte del director Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, hallados sin vida en su casa de Brentwood (Los Ángeles). Su hijo, Nick Reiner, de 32 años, ha sido detenido y se encuentra bajo custodia en la cárcel del condado, con una fianza de 4 millones de dólares, lo que revela la gravedad de los delitos que podrían imputársele. Por ahora, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ha detallado los cargos.

Así fueron encontrados los cuerpos

Los servicios de emergencia acudieron al domicilio familiar el domingo a las 15:30 hora local, tras una llamada solicitando asistencia médica. Allí encontraron los cuerpos de Rob, de 78 años, y Michele, de 68, con heridas compatibles con un ataque con arma blanca. La hija menor de la pareja, Romy, que vive frente a la casa, habría sido quien descubrió los cuerpos. El caso se investiga como un posible homicidio, dirigido por detectives de la división de robos y homicidios.

La detención de Nick Reiner

Registros penitenciarios obtenidos por varios medios estadounidenses recogen que Nick fue arrestado la misma noche del domingo. Las autoridades no han detallado si está relacionado directamente con la muerte de sus padres, aunque sí confirman que no se busca a ningún otro sospechoso por el momento.

Según fuentes familiares citadas por People, Nick habría acuchillado a sus padres tras una supuesta discusión, extremo que la policía no ha confirmado aún.

Un pasado marcado por la adicción y la calle

Nick Reiner llevaba años relatando públicamente su batalla contra las drogas. Entró por primera vez en rehabilitación a los 15 y aseguró haber pasado por centros de desintoxicación más de 17 veces antes de cumplir 22. Llegó a vivir sin hogar en varios estados del país. "Estuve sin hogar en Maine, en Nueva Jersey, en Texas… Pasé noches y semanas en la calle. No fue nada agradable", contó en 2016.

Su experiencia inspiró la película 'Being Charlie' (2015), escrita por él y dirigida por su padre. La cinta mostraba la tensa relación entre un joven adicto y su progenitor, un actor convertido en político. Reiner definió aquel proyecto como "la experiencia creativa más intensa y satisfactoria" de su vida, y la familia reconoció que su rodaje los obligó a acercarse y a comprenderse mejor.

La familia Reiner, un referente en Hollywood

Rob Reiner fue uno de los directores más influyentes de su generación, autor de títulos como Cuando Harry encontró a Sally (1989), La princesa prometida (1987) o Algunos hombres buenos (1992). Era también el padre adoptivo de la actriz Tracy Reiner, hija de Penny Marshall.

Reiner y Michele, fotógrafa reconocida por trabajos como el célebre retrato de Donald Trump para "The Art of the Deal", llevaban juntos desde 1989. La pareja tenía tres hijos: Jake, Nick y Romy.

La familia ha confirmado oficialmente las muertes con un comunicado: "Estamos profundamente desolados por la trágica pérdida de Michele y Rob Reiner. Pedimos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles".

La muerte de ambos, ocurrida en pleno inicio de la festividad judía de Janucá, ha sacudido al sector artístico y político estadounidense. La investigación policial continúa abierta y las próximas horas serán clave para esclarecer qué ocurrió dentro de la casa de los Reiner.