El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

Carlos Rodríguez

Madrid |

Aludió Carolina España a la mentira, espuela en lo ético;

Dijo: este Gobierno no le cuenta la verdad ni al médico.

Estuvimos con médicos, como Provencio y Orta:

Analizando el cáncer, que numerosas vidas acorta.

La vida de las mujeres es difícil entre los socialistas:

A Botella la marcaron Ábalos y Cerdán, nada feministas.

Navarro se refirió a las mascotas cuya vida se ha acabado.

De violencia vicaria hablaron Bestar, González y Delgado.

Su nuevo disco, KM0, nos presentó Pablo Alborán,

Marchará con su gente a América y en mayo regresarán.

Regresa demasiado a menudo en política el sectarismo:

La alcaldesa María José Catalá rechazó el revanchismo.

Y la gente rechaza perder derechos, defendiendo su espacio:

Nos lo dijeron Maia, María, Carla, Isabel, e Ignacio.

