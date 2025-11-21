El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Aludió Carolina España a la mentira, espuela en lo ético;
Dijo: este Gobierno no le cuenta la verdad ni al médico.
Estuvimos con médicos, como Provencio y Orta:
Analizando el cáncer, que numerosas vidas acorta.
La vida de las mujeres es difícil entre los socialistas:
A Botella la marcaron Ábalos y Cerdán, nada feministas.
Navarro se refirió a las mascotas cuya vida se ha acabado.
De violencia vicaria hablaron Bestar, González y Delgado.
Su nuevo disco, KM0, nos presentó Pablo Alborán,
Marchará con su gente a América y en mayo regresarán.
Regresa demasiado a menudo en política el sectarismo:
La alcaldesa María José Catalá rechazó el revanchismo.
Y la gente rechaza perder derechos, defendiendo su espacio:
Nos lo dijeron Maia, María, Carla, Isabel, e Ignacio.