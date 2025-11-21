El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Aludió Carolina España a la mentira, espuela en lo ético;

Dijo: este Gobierno no le cuenta la verdad ni al médico.

Estuvimos con médicos, como Provencio y Orta:

Analizando el cáncer, que numerosas vidas acorta.

La vida de las mujeres es difícil entre los socialistas:

A Botella la marcaron Ábalos y Cerdán, nada feministas.

Navarro se refirió a las mascotas cuya vida se ha acabado.

De violencia vicaria hablaron Bestar, González y Delgado.

Su nuevo disco, KM0, nos presentó Pablo Alborán,

Marchará con su gente a América y en mayo regresarán.

Regresa demasiado a menudo en política el sectarismo:

La alcaldesa María José Catalá rechazó el revanchismo.

Y la gente rechaza perder derechos, defendiendo su espacio:

Nos lo dijeron Maia, María, Carla, Isabel, e Ignacio.