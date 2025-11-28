El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Alertó Cristina Dexeus sobre la politización de la Fiscalía,

Mal camino fue el control de Sánchez, en quien no confía.

No malo, sino gravísimo le pareció todo a Jorge Azcón,

Que se animó cuando habló de las montañas de Aragón.

Confesaste que no integras la comunidad esquiadora,

La empresa de Antonio Gericó es para ella facilitadora.

Bonita empresa, lo dijo José Andrés, es la de cocinar:

Admira a David de Jorge, que, además, sabe comunicar.

Comunica Pablo López con la infanciay la ilusión;

Es fan confeso de 'Más de Uno', o sea: un campeón.

Confiesa Galoe su gusto por la Cañada, sin dueño ni dueña,

Mientras que Alicia Heras nos enseñó todo sobre la leña.

Leo Harlem enseña 'Coartadas'y al humor como siempre se afilia:

La película es una comedia romántica para toda la familia.