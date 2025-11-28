En Más de uno

El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

Carlos Rodríguez

Madrid |

Alertó Cristina Dexeus sobre la politización de la Fiscalía,

Mal camino fue el control de Sánchez, en quien no confía.

No malo, sino gravísimo le pareció todo a Jorge Azcón,

Que se animó cuando habló de las montañas de Aragón.

Confesaste que no integras la comunidad esquiadora,

La empresa de Antonio Gericó es para ella facilitadora.

Bonita empresa, lo dijo José Andrés, es la de cocinar:

Admira a David de Jorge, que, además, sabe comunicar.

Comunica Pablo López con la infanciay la ilusión;

Es fan confeso de 'Más de Uno', o sea: un campeón.

Confiesa Galoe su gusto por la Cañada, sin dueño ni dueña,

Mientras que Alicia Heras nos enseñó todo sobre la leña.

Leo Harlem enseña 'Coartadas'y al humor como siempre se afilia:

La película es una comedia romántica para toda la familia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer