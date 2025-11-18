La dura realidad de las mujeres víctimas de violencia vicaria que "se perpetúa gracias a la violencia institucional"

María Bestar, directora del documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria', ha venido este martes a Más de uno para dar voz a este tipo de violencia. Begoña Gómez de la Fuente le ha preguntado por el mensaje del largometraje: "La reflexión que deja el documental es que denunciar no garantiza protección". Su directora afirma que las fuerzas del Estado suelen responder, pero que el verdadero problema comienza cuando los casos entran en el sistema judicial: un proceso largo, agotador y plagado de obstáculos. "Hay que denunciar siempre, pero arropada: por asociaciones, por amigas, por alguien que te sostenga. Porque después de denunciar no se acaba todo, empieza otro tipo de violencia", asegura.

El documental sostiene que la violencia vicaria se alimenta de la violencia institucional. "Es como un virus", ha afirmado María: se adapta, muta y encuentra nuevas vías para colarse en el sistema. Durante una charla con agresores encarcelados en Soto del Real, muchos afirmaron "no darse cuenta" de que ejercían violencia psicológica."Hemos normalizado tanto la violencia que nosotras mismas, no nos lo creemos", ha asegurado la directora.

María Bestar, directora del documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria'

Rosalía y Paloma: supervivientes que se sostienen junto a otras mujeres

Begoña Gómez de la Fuente conversa con dos protagonistas: Rosalía González y Paloma Delgado. Rosalía explica que, tras vivir violencia vicaria, decidió organizarse y crear la asociación Mami, que hoy reúne a 260 madres. "Ellas dicen que yo las ayudé. Pero son ellas quienes me salvaron. Ayudar también es una forma de terapia".

Paloma, por su parte, asegura que no se siente valiente: "Solo tenía a mis tres hijos. Dependían de mí". El detonante común, explica, llega cuando los hijos dicen basta. Sin embargo, el sistema judicial desconfía del testimonio de los menores. Paloma recuerda cómo un policía le preguntó: "¿Qué le habrás dicho a tu hijo para que no quiera entrar?", cuando el niño se negaba a ir con su padre en un punto de encuentro.

La Justicia, el SAP y la impunidad del abuso

El documental denuncia el uso encubierto del Síndrome de Alienación Parental (SAP), prohibido pero todavía empleado en juzgados para invalidar la palabra de los menores. "Vivimos en una sociedad pedófila”", afirma Rosalía, "el 83% de las denuncias por abuso sexual infantil se archivan".

Relata casos de una hija de una de las madres de la asociación que regresa de los encuentros con su padre con lesiones vaginales sin que los jueces suspendan el régimen de visitas. "Hay madres que huyen. Ponte en la tesitura de que te obligan a compartir custodia con el abusador". Rosalía cuenta una anécdota del rodaje: una mujer se le acercó y le dijo: "Mi hermano abusa de mi hija. Yo he heredado esa niña. No la quieren. Te la doy".

El documental también muestra cómo a algunas madres se les amenaza con arrancamientos (retirada forzosa del menor). "A mí me decían que si mis hijos no iban con su padre, vendrían a llevárselos. Eso es tortura psicológica". Pese a ello Paloma lo resume así: "Yo no puedo evitar sentir agradecimiento. A mí finalmente me concedieron la suspensión de la patria potestad. Y mis hijos están vivos".

El documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria' llegará en marzo a RTVE Play.