La consejera de Economía de Andalucía se muestra escéptica respecto al encuentro entre Hacienda y las CCAA: "Este Gobierno no le cuenta la verdad ni al médico"

Carolina España, consejera de Economía y Hacienda de Andalucía, ha conversado con Carlos Alsina en los momentos previos al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que María Jesús Montero se reunirá con los consejeros de Economía de todas las comunidades autónomas. Alsina le ha preguntado si las comunidades gobernadas por el PP volverán a sabotear la reunión, como hicieron en el encuentro anterior celebrado en febrero.

España ha asegurado que acudirán "dispuestas a escuchar lo que nos cuente la ministra". Ha recordado que abandonaron la última reunión porque se enteraron por la prensa de los detalles de la condonación de la deuda pactada con los partidos independentistas. Según ha señalado, esa situación no bien quedó reflejada en el acta, donde consta que las comunidades populares se abstuvieron en la votación. "Este Gobierno no le cuenta la verdad ni al médico, tampoco en las actas", ha criticado.

La consejera ha denunciado además el retraso del Gobierno en los plazos para informar a las comunidades autónomas sobre cuestiones clave como los objetivos de déficit, la regla de gasto o el techo de deuda permitido. Una información, ha recordado, que debía estar disponible antes del 30 de junio.

El Gobierno de Andalucía ha tenido que elaborar su presupuesto autonómico sin esos datos y ha optado por fijar un déficit cero. "Si ahora nos dicen que tenemos más margen, ¿qué hacemos?", se ha preguntado. Ha subrayado que ese descontrol supone un problema pese a que un mayor déficit permitiría aumentar el gasto. "Es un desgobierno total y absoluto —ha afirmado—. Necesitamos que desde el Gobierno de España se nos dé la información en tiempo y forma".

Es un desgobierno total

Sin previsión de un nuevo sistema de financiación autonómica

España también ha reprochado a Montero que no vaya a abordar en profundidad la reforma del sistema de financiación autonómica. A su juicio, el Gobierno no la impulsa porque "no interesa al independentismo" y está actuando en función de sus intereses. Ha recordado que la propia Montero reclamaba esa reforma cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.

"No existe lealtad institucional hacia las comunidades autónomas", ha concluido, y ha insistido en que espera que la ministra retome en algún momento la reforma del sistema de financiación que ahora —dice— desatiende.