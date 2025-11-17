Pablo Alborán habla en Más de uno de su nuevo álbum 'KM0': "Hay homenajes en este disco que necesitan ser contados"

Pablo Alborán ha acudido a Más de uno para presentar su nuevo disco, KMO, con el que regresa a los escenarios tras un periodo de descanso y reflexión. El cantante se ha mostrado "muy contento" y asegura que no para de trabajar mientras prepara la gira que comenzará en Latinoamérica en febrero y llegará a España en mayo.

Además de la música, ha hablado también de 'Respira', la serie en la que participa y que supone su primera incursión en la interpretación. Alborán ha explicado a Carlos Alsina su preparación para el rodaje, tuvo que aprender a poner puntos de sutura sobre pollos para aprender a coser, aunque finalmente esa secuencia no apareció en pantalla. Asegura, entre risas, que las grapas se le daban peor y que estuvo a punto de clavarle una en la pierna a un figurante que estaba cerca. "Me lo he pasado de escándalo y he aprendido muchísimo", ha dicho, y espera que esta no sea su última experiencia como actor.

Otra de las anécdotas que ha compartido es su visita al Hospital La Paz, donde fue testigo de una operación en la que le colocaron siete clavos en la espalda a un paciente. Para ello, tuvo que contar con el permiso tanto del hospital como del propio paciente.

La entrevista se ha detenido especialmente en el mensaje de despedida que atraviesa el nuevo álbum. "Cuesta despedirse de la gente que quieres", ha reconocido Alborán. Explica que tomó la decisión de parar porque tenía una situación personal complicada en casa, y que en su regreso se dio cuenta de lo afortunado que era. "Aunque mi casa esté vacía cuando vuelvo, mi corazón está lleno de historias que me explotan", afirma. En el disco, dice, hay homenajes que necesitaban ser contados.

"Estoy devorando la vida y aprovechando que puedo divertirme con lo que hago; no hacerlo sería de necios", ha asegurado en su conversación con Carlos Alsina. Para él, cuando se habla de las emociones es difícil no repetirse: "Con los años ves el amor y las emociones de una manera más profunda, van brotando de otra forma".

La entrevista ha terminado, sin embargo, con un nubarrón negro, Paula Púa ha acusado a Alborán de plagiarle su nuevo disco "íntegramente", que ya había elaborado a partir de su experiencia en Más de uno