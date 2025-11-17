Julia Navarro habla en su nuevo libro, 'Cuando ellos se van', del trance de despedir a tu mascota

Julia Navarro ha acudido este lunes a Más de uno para conversar con Carlos Alsina sobre su nuevo libro, 'Cuando ellos se van', una novela que escribió tras la muerte de su perro Argos. Al comenzar la charla, Alsina ha recordado la memoria de su padre Felipe Navarro, la escritora ha recordado que su padre llegó a disfrazarse de monja para colarse en La Paz, y ha señalado con ironía que cuando oye hablar de 'nuevo periodismo' en Estados Unidos, piensa precisamente en cosas como esa.

La conversación ha girado también en torno al momento de la despedida final de un animal. Alsina ha definido ese instante como "lo que anhelamos hacer todos los que tenemos perro", pero Julia ha admitido que vive ese momento de otra forma: en la muerte de Argos —la primera a la que asistió— "casi habría preferido no estar allí". Mientras Alsina insiste en que estar presente "reconforta", ella ha asumido que aún no asume la muerte: "Eso de morirse me parece antinatural".

El nombre de Argos fue idea de su marido, Fermín Bocos, que "se sabe La Odisea de memoria". Ambos hablaban mucho del pasaje en el que Argos, el perro de Ulises, es el único que lo reconoce después de estar años lejos de Ítaca. También Tifis, capitán del barco Argos que partió en busca del vellocino de oro, estuvo presente en esa elección. Navarro ha confesado que sintió culpa cuando le pusieron la inyección al animal y que esa sensación le llevó a escribir este libro como una novela terapéutica.

Tras perder a Argos, decidió adoptar otro perro, pero el proceso no fue sencillo. En una protectora le negaron la adopción alegando que "no sabía nada de perros", después de que ella comentara que, por su edad, prefería un animal de pequeño tamaño. Finalmente, la perra Barbie llegó a su casa gracias a la intermediación de Pilar Cernuda.

Julia se indignó cuando muchos le preguntaron si cambiaría el nombre del animal por ser feminista. Ese comentario le molestó tanto que decidió conservar el nombre y, además, empezar a vestirla de rosa.

Navarro ha contado que una amiga le pidió que se quedara con su perro Ful durante un tiempo, y la experiencia fue tan intensa que, cuando tuvo que devolverlo, "no sabía qué hacer sin Ful" Ahora confiesa que, si alguien le vuelve a pedir que cuide de su perro, su respuesta sería: "Sí, pero sin vuelta".

Se diferencian más los perros entre ellos que las personas entre nosotros, ha señalado Alsina, Navarro ha afirmado que tienen algo que no tienen muchas de las personas, que es el sentido de la lealtad, "a mí eso me ha dado muchas lecciones de vida". "Quiero creer que hay un cielo de perros y que Argos está en la casa de la música", ha afirmado Julia para finalizar.