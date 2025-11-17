El jefe de Oncología del Hospital Puerta de Hierro: "El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres"

Para finalizar el programa Más de uno dedicado al cáncer de pulmón de la mano del lavoratorio Bristol Myers Squibb, Carlos Alsina ha conversado con el doctor Mariano Provencio, jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, y además presidente del Grupo Español en cáncer de pulmón.

De todos los estudios en los que trabaja Provencio, destaca el ensayo NADIM, el doctor explica que se dirige a pacientes en estadio III, considerados de cáncer avanzado, donde tradicionalmente la cirugía tiene un papel muy limitado. "Hasta ahora, estos pacientes solo recibían quimioterapia o radioterapia, con una supervivencia del 7% a los cinco años".

Sin embargo, el estudio combinó quimioterapia e inmunoterapia, logrando un 77% de supervivencia a dos años y un 85% a cinco años. "Conseguimos cambiar el estándar de tratamiento", ha afirmado el oncólogo. La aproximación ha sido aprobada ya por las autoridades sanitarias europeas (EMA) y estadounidenses (FDA).

Colaboración entre la investigación y la industria farmacéutica

NADIM se desarrolló con financiación de Bristol Myers Squibb, fruto de la colaboración entre investigadores y la industria farmacéutica. Provencio ha destacado este modelo como clave del éxito: "En España se puede investigar con calidad. Solo hacen falta políticas que apoyen a los investigadores para no tener que pedir financiación fuera".

El cáncer de pulmón crece entre mujeres

Provencio ha advertido del fuerte incremento de casos en mujeres, derivado del aumento del consumo de tabaco en las últimas décadas. Mientras la incidencia desciende en hombres, continúa creciendo en población femenina. "El cáncer de pulmón ya es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres", ha afirmado. Además, sumando hombres y mujeres, provoca más muertes que los tumores de páncreas, mama y colon juntos.