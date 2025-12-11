Sergio Dalma regresa a la música italiana con 'Ritorno a Vía Dalma': "Recuperamos canciones de forma más atrevida"

Sergio Dalma ha visitado este jueves Más de uno para presentar a Carlos Alsina y los cómicos del programa su nuevo trabajo, 'Ritorno a Via Dalma', un álbum en el que revisita clásicos italianos desde una perspectiva personal. Carlos Alsina abrió la entrevista preguntándole por su relación con la Navidad, a lo que el cantante respondió con humor: "Los villancicos me agotan, me horrorizan. Los canté una vez; desde entonces siempre me llaman para hacerlo y me invento alguna excusa".

Dalma recordó junto a Leo Harlem una actuación que compartieron en un evento corporativo. "Soy el Johnny Cash de Ponferrada", bromeó el humorista, provocando las risas del estudio.

El cantante explicó que el espíritu del disco parte de la premisa de "coger esas canciones y llevarlas a mi terreno". Temas como 'Voglio vederti danzare' de Franco Battiato o 'Parole Parole' de Mina forman parte del proyecto. En este último, Dalma ha invertido los roles vocales: la voz masculina pasa a ser la protagonista y la femenina la encargada de la parte hablada. "En casa de mis padres sonaban esas canciones que triunfaban en San Remo y pocos días después llegaban a España para ser versionadas", recordó.

Sobre la evolución de la saga musical, Dalma detalló: "Hicimos tres 'Vía Dalma' y, a modo de celebración del los 15 años, hemos recuperado algunas canciones con un enfoque un poco más atrevido".

Anécdotas de su gira

Durante la entrevista, el equipo del programa sometió al artista a un concurso improvisado, '¿Cuánto sabes de Sergio Dalma?', pese a la resistencia inicial de Alsina. Los colaboradores compitieron por un premio inexistente, pero el juego permitió rescatar varias anécdotas de su carrera.

Entre ellas, Dalma relató una ocasión en la que, en pleno concierto, sufrió un apretón después de tomar una infusión contra el estreñimiento: "Calcule mal ese día. El guitarra hizo un solo como nunca", confesó entre risas.

También admitió ser aficionado a gastar bromas a su equipo. Una de las más recordadas ocurrió cuando presentó en una mesa de aperitivos una bandeja de comida para gatos, haciéndola pasar por paté, trampa en la que alguna de las personas cayó.