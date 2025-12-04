Guillermo Francella presenta 'Playa de lobos': "Desde que leí el guion me sedujo, me interpeló"

Este jueves, el equipo de cómicos de Más de uno —Paula Púa, Borja F. Sedano, Goyo Jiménez y Leo Harlem— ha recibido al actor argentino Guillermo Francella, que ha presentado la película 'Playa de lobos', dirigida y escrita por Javier Veiga. Al comenzar la entrevista, Francella ha explicado que el rodaje, que se realizó en las Islas Canarias, fue "hermoso pero duro", especialmente por los horarios nocturnos que tuvieron que afrontar.

"Desde que leí el guion me sedujo, me interpeló", ha señalado el actor, quien asegura que la película sorprende desde el inicio al no pertenecer a un género concreto: por momentos parece incluso un filme navideño, pero en realidad mezcla comedia, elementos oníricos y distintos tonos difíciles de encasillar. Francella ha comentado que nunca había logrado trabajar en España, algo que atribuía a circunstancias ajenas a su interés o trayectoria.

En Argentina, ha explicado, la afluencia a los cines se redujo tras la pandemia. Sin embargo, la expansión de las plataformas de vídeo le ha dado a los actores una enorme proyección internacional, permitiéndole alcanzar nuevos públicos en todo el mundo hispanohablante.

Durante la conversación también han abordado la figura del portero de edificio, debido a su papel en la serie 'El Encargado'. Cuando la serie que protagonizó se convirtió en un fenómeno, muchos argentinos empezaron a desconfiar de sus porteros o encargados, hasta el punto de que el propio sindicato de porteros protestó por su interpretación. Un fenómeno similar, ha recordado el equipo, al de España, donde los fontaneros llegaron a quejarse por el apelativo de "fontanera" que se utilizó para referirse a Leire Díez.

Francella ha rememorado además su etapa en la radio con el programa 'Ponía Francella', un formato en el que interpretaba múltiples personajes y se caracterizaba para cada uno de ellos.

Características personales en sus personajes

El actor ha dejado claro que no contempla la jubilación: se siente más creativo que nunca y en plena etapa de exploración artística. Reconoce que algunos rasgos de sus personajes se parecen a él mismo. De hecho, una de sus condiciones en los rodajes es que, si su personaje es hincha de un equipo de fútbol, debe ser de Racing, el club de sus amores. También ha confesado ser supersticioso —"cabulero"— y evita palabras como "suerte", así como tejer, silbar o vestir de amarillo sobre un escenario.

Francella ha subrayado la importancia de la austeridad y la economía gestual en la comedia, un terreno donde, según él, la inteligencia artificial no podrá competir. Ha hablado igualmente de Obergentus, su nuevo proyecto que ese estrnará esta Navidad lleno de crítica social, ironía y humor, en el que interpreta un total de 16 personajes. Goyo Jiménez lo ha definido como una auténtica "exhibición de talento".