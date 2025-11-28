Ester Muñoz llama a acudir a la manifestación convocada por el PP este domingo: "Hay mucha gente que quiere elecciones"

Carlos Alsina ha conversado este lunes con la diputada del Partido Popular y portavoz del grupo en el Congreso, Ester Muñoz, con motivo de la manifestación convocada por el PP este domingo bajo el lema 'Efectivamente, mafia o democracia', en respuesta al encarcelamiento del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. "Hay mucha gente que quiere decir basta ya y que se convoquen elecciones", ha asegurado Muñoz.

El PP ha convocado esta movilización "sin siglas", respecto a lo que Muñoz ha defendido que "los partidos políticos somos instrumentos al servicio de los ciudadanos y canalizamos su sentir". Ha subrayado que los asistentes deben ser libres para acudir como quieran: "Con las banderas que quieran; lo importante es que puedan mostrar su indignación". Muñoz ha expresado que consideraría un éxito que "todo el que quiera protestar, pueda hacerlo en libertad".

Preguntada por Alsina sobre las 15.000 personas que asistieron a la anterior convocatoria, la diputada ha evitado valorar cifras. También ha señalado que no suele comentar las declaraciones de Santiago Abascal, en relación con sus críticas a la movilización, y ha mencionado que una organización cercana a Vox ha convocado otra manifestación justo después de la del PP.

Alsina le ha preguntado finalmente si la concentración de este domingo incluirá referencias al caso de corrupción del PP en Almería. Muñoz ha reconocido que "es un caso terrible", pero ha destacado que el PP "no ha acusado a los jueces de orquestar una campaña contra el partido por ser de derechas", en contraste con lo ocurrido en otros casos, en referencia al Partido Socialista.

Las condiciones de Vox en Valencia

La conversación ha abordado el pacto entre el PP y Vox para investir a Pérez Llorca como president de la Generalitat Valencia, del que Muñoz ha señalado que se ha centrado en la reconstrucción de la comunidad tras la tragedia causada por la dana. Alsina le ha preguntado por la ausencia de un documento escrito con los puntos pactados, a lo que Muñoz se ha remitido al discurso de investidura de Pérez Llorca.

El presentador ha destacado uno de los puntos de ese discurso, en el que Llorca afirmaba que el Pacto Verde Europeo es una idea de las élites europeas. Muñoz ha defendido esta afirmación argumentando que "hay personas en despachos de Bruselas que legislan desde allí, alejados del territorio, sobre cuestiones que desconocen". Ha puesto como ejemplo que el Pacto Verde es el responsable del cierre de minas y centrales térmicas en su provincia, León.

También se ha pronunciado sobre otro anuncio de Llorca: la Generalitat hará pública la información sobre la nacionalidad de los detenidos por la policía. Muñoz ha sostenido que "tener información no es malo" y ha comparado estos datos con otros estadísticos, como los que recogen género o edad.

Sobre las ONG, Muñoz ha aclarado que no comparte la afirmación de que existan organizaciones que fomenten directamente la inmigración irregular, como insinuó Pérez-Llorca, pero sí considera que "hay gente que se aprovecha de ella".