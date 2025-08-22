Scape Room: un reto que en ocasiones puede resultar terrorífico

Las escape rooms se han convertido en una de las experiencias de ocio más demandadas en los últimos años en España. Lo que comenzó como un entretenimiento alternativo, hoy es un fenómeno con miles de salas repartidas por todo el mundo. En este reportaje recogemos el testimonio de tres creadores y game másters que viven este mundo desde dentro: Alberto Pérez, cocreador de “La novia”; Angie Dávila, diseñadora de “La coleccionista”; y Miguel, actor y game máster en “El bosque” y “Pagana”.

'La novia': una de las mejores escape rooms del mundo

Alberto Pérez, dueño del escape room La novia, explica que una escape room es “una sala o un conjunto de salas de las que hay que escapar resolviendo acertijos, misterios y rompecabezas en un tiempo limitado”. Normalmente, entre 60 y 120 minutos. Si los jugadores no logran salir, el game máster explica qué pistas les quedaron pendientes.

En "La novia", ubicada en San Sebastián de los Reyes, el éxito ha sido rotundo: más de 2.000 sesiones realizadas y un puesto 76 en el ranking mundial de salas, de entre más de 55.000 experiencias. La historia gira en torno al espíritu de una novia atrapada en una casa, con un diseño pensado para provocar terror en cada esquina. “El game máster se ocupa de todo: de ambientar, asustar, controlar las cámaras y guiar a los jugadores”, señala Pérez, premiado como mejor actor de escape rooms de España.

'La coleccionista': cada detalle cuenta

Angie Dávila es la mente detrás de La coleccionista, una escape room ubicada en Parla que tardó casi dos años en diseñar junto a su equipo. La experiencia dura 120 minutos y se desarrolla en salas muy amplias. "Cada olor, cada grado de temperatura, cada inclinación de un cuadro tiene un sentido dentro de la historia", afirma la creadora.

La diseñadora señala que no siempre es fácil vivir de este negocio, aunque cada vez hay más demanda y más inversión detrás. El futuro, asegura, pasa por la tecnología, aunque defiende que "las escape rooms tradicionales nunca desaparecerán porque son las más concurridas".

'El bosque' y 'Pagana': experiencias extremas

Miguel, actor y game máster en las salas de "uyquemiedo”, trabaja en dos experiencias muy distintas: El bosque y Pagana. La primera recrea un entorno abierto en el que los jugadores sienten que realmente caminan entre árboles y maleza, con un componente físico mucho más extremo que otras salas. “Es como un bosque de verdad, con contacto físico más intenso de lo habitual”, explica.

Por su parte, Pagana es una sala a oscuras en un 95%. Allí se juega con los olores, los sonidos y las sensaciones táctiles, creando un terror psicológico muy poco habitual. “Al no poder ver nada, las pruebas son más sencillas, pero la experiencia se vuelve mucho más angustiante”, señala Miguel.