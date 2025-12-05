Martín Berasategui presenta con David de Jorge su nuevo libro de recetas 'Dos chiflados en la cocina': "Tengo ganas de seguir en la brecha"

Hoy, David de Jorge ha dado la bienvenida en Más de uno a uno de los cocineros más reputados del mundo: Martín Berasategui, con quien ha publicado el libro de recetas 'Dos chiflados en la cocina: 80 recetas de bandera para hacer en casa '. Para dar paso a la entrevista Carlos Alsina ha recordado los inicios del chef en el restaurante familiar, ubicado en el centro de Donosti, y los primeros cincuenta años de trayectoria del cocinero.

"Sigo igual de pequeño", ha bromeado Berasategui, que ha destacado la sabiduría que heredó de sus padres y su tía. "Soy el eterno aprendiz y un buscador de cosas nuevas. Ese bodegón me dio una experiencia increíble. Intento ser un poquito de cada uno de los grandes maestros que he tenido", ha afirmado.

Sobre los conocimientos de su madre y su tía, ha explicado que en su cocina se transmitían sensaciones imposibles de describir, y que eran mujeres alejadas de las modas: "Desde el primer segundo fueron las que más me ayudaron a estar donde estoy". Con tan solo 20 años, él y su equipo asumieron el bodegón familiar. "Para mí eran dos genias", ha añadido. También ha agradecido el apoyo de su esposa, Oneka, que ya estaba a su lado en aquel momento: "Es responsable del 50% de lo que es Martín". Cuando me corto en la cocina, me sale la sangre azul y blanca

Berasategui ha contado que siempre tuvo claro que iba a estudiar cada día, algo que continúa haciendo "con más ganas que entonces". Su etapa de aprendiz coincidió con el auge de una de las generaciones de cocineros que contribuyeron a crear el panorama tan vivo que existe en Euskadi. "Me propuse ser algo en lo que me gustaba", ha recordado.

Txuri-urdin y deportista

El chef asegura que se siente en forma y con ganas de seguir "en la brecha". Ha explicado que su rutina comienza cada día a las nueve de la mañana en la cocina, sin renunciar al deporte: camina dos horas diarias. Berasategui ha reivindicado la importancia del deporte en su vida, especialmente el remo y el fútbol. Reconoce ser aficionado de la Real Sociedad: "Cuando me corto en la cocina, me sale la sangre azul y blanca".

Cuando me corto en la cocina, me sale la sangre azul y blanca

La conversación ha derivado hacia Patxi Cocacolo, "el huracán de la Parte Vieja", un mote que el propio Berasategui le puso hace años y del que aún se ríen juntos. Alsina también le ha preguntado por sus aventuras de juventud por las calles de Donosti.