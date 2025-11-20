Arturo González-Campos presenta 'Cine con más cosas': "El problema es que nos interesa la opinión de la gente sobre las películas"

El cómico Arturo González-Campos ha presentado su libro 'Cine con más cosas', secuela de su primer libro 'Cine con cosas'. La idea central parte de que cada película provoca sensaciones diferentes en cada persona, porque el cine es, en esencia, películas y las cosas que suceden cuando las vemos. Como ejemplo, mencionó Monstruos University, un filme que le tocó especialmente la fibra.

Acompañado por Borja F. Sedano, Goyo Jiménez y Leonor Jiménez, González-Campos reconoció que lleva muchos años "con la misma idea en la cabeza": escribir un libro sobre cine. Una idea que ha ido arrastrando incluso desde su etapa en Onda Cero, donde participó en programas como 'Lo que hay que oír', 'Jo, qué noche' o 'La Parroquia del Monaguillo'.

Habló también de lo que él llama "blanquear películas", comparándolo con el amor: las películas van a un lugar emocional difícil de explicar, igual que los sentimientos.

Arturo explicó que una de las cosas más difíciles al hacer una película es que no te importe lo que opinen los demás. Las críticas, buenas o malas, forman parte del proceso, pero no deberían condicionar la creación artística. Denunció además la costumbre de puntuar películas, convencido de que "dentro de unos años nos daremos cuenta de lo absurdo que es". Para él, el verdadero problema es que "nos está interesando demasiado la opinión de la gente".

Por qué no quiso ser crítico

Confesó que no quiso convertirse en crítico de cine: la primera vez que dijo públicamente que una película no le había gustado, descubrió el mundo de la promoción y también el enfado que generaba. Ahí comprendió que prefería ser alguien a quien le gustan mucho las películas antes que un crítico.

Entre las sorpresas que incluye el libro aparecen elementos inesperados, como farolas. Para saber por qué, habrá que leerlo.