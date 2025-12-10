24:11 MIN
Esta semana tenemos una visita muy importante en el Teatro Luis del Olmo, ha venido presencialmente el jurado oficial de la 'Guía ficciolín', que decidirá si nuestra interpretación es digna de una 'estrella ficciolín'. Ante tal nivel de exigencia, la compañía ha optado por interpretar una adaptación de 'Las tres mellizas' que ha podido disfrutar su propia autora, Roser Capdevila.
Entrada
- Begoña
- Segurata: Borja F. Sedano
Reparto
- Carlos Alsina
- Jurado: Alumnos escuela Soundub Formación
- Narrador: Carlos Alsina
- Teresa: María Luisa Marciel
- Ana: Celia Sánchez
- Helena: Raquel Pérez
- Bruja Aburrida y Vendedora: Chelo Vivares
- Búho: Pablo Díez
- Príncipe: Borja F. Sedano
- Roser Capdevila
Guion: Adaptación de Pablo Díez basada en 'Las tres mellizas', de Roser Capdevila.