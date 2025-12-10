24:11 MIN

Esta semana tenemos una visita muy importante en el Teatro Luis del Olmo, ha venido presencialmente el jurado oficial de la 'Guía ficciolín', que decidirá si nuestra interpretación es digna de una 'estrella ficciolín'. Ante tal nivel de exigencia, la compañía ha optado por interpretar una adaptación de 'Las tres mellizas' que ha podido disfrutar su propia autora, Roser Capdevila.

Entrada

Begoña

Segurata: Borja F. Sedano

Reparto

Carlos Alsina

Jurado: Alumnos escuela Soundub Formación

Alumnos escuela Soundub Formación Narrador: Carlos Alsina

Carlos Alsina Teresa: María Luisa Marciel

María Luisa Marciel Ana: Celia Sánchez

Celia Sánchez Helena: Raquel Pérez

Raquel Pérez Bruja Aburrida y Vendedora: Chelo Vivares

Chelo Vivares Búho: Pablo Díez

Pablo Díez Príncipe: Borja F. Sedano

Borja F. Sedano Roser Capdevila

Guion: Adaptación de Pablo Díez basada en 'Las tres mellizas', de Roser Capdevila.