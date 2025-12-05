El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Esta semana lo confirmamos: no hay mal que 100 años dure,

Ni pesadilla, como Pedro Sánchez, que el tiempo no cure.

Se le van los propios, que lo conocen, como Jordi Sevilla,

Hay que pasar página, dijo, y que otro se siente en su silla.

No pasemos ante la peste porcina, aunque sea inevitable,

La hipótesis del bocadillo, dijo Gortázar, es la más probable.

Aunque sea improbable, a veces asignamos los daños:

Contó Rendueles un caso tremendo de hace 38 años.

De tiempo y distancia nos hablaron Cobos y Carroza,

De Golpes, donde el amor fraterno triunfa y solloza.

Triunfó Francella como actor, sobre todo en El encargado.

Y ahora con Dani Rovira Playa de lobos ha protagonizado.

No comparto con él su apego a la superstición,

Pero sí su amor por la radio, más que por la jubilación.