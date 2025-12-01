Rafael Cobos y Jesús Carroza presentan 'Golpes', una historia de cine quinqui y amor fraternal

Rafael Cobos, guionista y director de la película 'Golpes', y el actor Jesús Carroza, que también aparece en el filme, han pasado por Más de uno para presentar una historia del clásico cine quiqui, que protagonizan Migueli y su hermano Sabino. El estreno de la película está previsto para el próximo miércoles.

La génesis de la película se remonta a 2016-2017, cuando a Cobos junto con otros guionistas, se le ofreció la posibilidad de escribir un relato de cine quinqui, un género muy distinto a lo que había hecho anteriormente. En otro momento, asegura, habría rechazado la propuesta, pero cómo había vivido recientemente la experiencia de la dirección, acepto el reto. Su conexión con los años 80 también influyó: "Me gustan mucho por la relación emocional que tengo con muchas cosas".

Tras haber pasado por la dirección, Cobos confiesa que ahora siente la necesidad de ser "un guionista más honesto". Explica que los guionistas a menudo escriben cosas que no se pueden rodar exactamente como están pensadas, lo que obliga al director a resolver esas "pequeñas trampas". Haber vivido ambas responsabilidades le ha llevado a prometerse que, en futuros guiones, intentará no dejar "ñapas".

Cobos y Carroza se conocen desde el rodaje de 'Siete Vírgenes', en el que Carroza apenas tenía 16 años. Que guionista y director sean la misma persona brinda, según Jesús, un margen mucho mayor para la improvisación. Cobos, por su parte, afirma que, tras terminar la primera película juntos, supo que no había otro actor capaz de interpretar a Migueli como él.

El papel del hermano, Sabino, lo interpreta Luis Tosar. Carroza ha destacado que trabajar con él es "un privilegio y un lujo", alguien que ayuda, acompaña y engrandece a sus compañeros de reparto.

Golpes es, ante todo, una historia de relación fraternal marcada por la distancia. Cobos ha subrayado la intuición y la capacidad autocrítica de Carroza en el trabajo. Jesús, por su parte, ha explicado cómo ambos hermanos asumen desde pequeños los roles que les toca desempeñar, algo que se arrastra y evoluciona a lo largo de la trama. Ambos han mencionado también el trabajo de Teresa Garzón —cantante y bailarina— a quien atribuyen una "sutileza" y una "belleza" especiales dentro de la película.

Cobos ha añadido que no ha eliminado escenas enteras del guion, pero sí ha reescrito algunas partes para reforzar el tono y la coherencia final de la historia. Aun así, ha reconocido que el tiempo siempre es escaso y que muchas decisiones deben tomarse sobre la marcha.