¿Es seguro seguir comprando carne de cerdo? Cómo afecta la peste porcina

El brote de peste porcina que se ha desatado entre los jabalíes de la sierra de Collserola, en la provincia de Barcelona, ha puesto en alerta a las autoridades, el sector ganadero de la zona y la industria alimentaria ante el miedo de que pueda transmitirse a los cerdos de las granjas.

Se trata de una enfermedad extremadamente mortal para este tipo de animales, que pueden reducir su población drásticamente, no obstante, por el momento no se ha detectado ningún caso en una granja. Es relevante destacar que este tipo de enfermedad no afecta a los seres humanos y que además existen numerosos controles sanitarios que impiden que los productos contaminados lleguen a ser consumidos.

Prevención y bioseguridad

Gortázar subrayó la importancia de que las granjas mantengan estrictas medidas de bioseguridad, como vallados cementados o dobles vallados, y el mantenimiento constante de estas medidas. "Esto es una lotería, tenemos menos boletos, pero nos puede tocar", señaló. Aclaró que el virus solo afecta a la familia de los suidos y no supone riesgo para la salud humana. Las consecuencias principales se limitan a la estabilidad de las exportaciones españolas. Hasta el momento, no se ha detectado ningún caso en granjas porcinas.

Esto es una lotería, tenemos menos boletos, pero nos puede tocar

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha mandado un mensaje de tranquilidad: la carne contaminada no podría llegar a carnicerías ni supermercados españoles debido a los controles alimentarios vigentes. Además, China ha limitado su veto únicamente a Cataluña mientras el brote esté controlado. Más del 40% del cerdo que España exporta fuera de la UE se destina a China —más de medio millón de toneladas— y expertos de la Unión Europea han llegado a Barcelona para evaluar la situación y colaborar en la erradicación del virus.

Origen del brote

Gortázar señaló que la principal opción que manejan actualmente las autoridades para el origen del brote, un bocadillo de embutido procedente de otro país con controles menos estrictos que habría devorado un jabalí, "es la hipótesis más plausible", aunque es difícil precisar la carne exacta. Además, destacó que la zona afectada, una sierra colindante con la ciudad de Barcelona, es un nudo de comunicaciones importante, ya señalada en los mapas de riesgo.

Extremadamente mortal

El virus es muy mortal para cerdos y jabalíes, pero solo se transmite por contacto con sangre, principalmente por carroñeo de jabalíes muertos. Esto hace que la expansión pueda ser más lenta: "Va a desaparecer el 90% de la población de esa zona, pero el ritmo se alargará", explicó Gortázar.

La entrada a granjas podría darse mediante paja contaminada con sangre de un jabalí infectado. Otras vías, como productos cárnicos contaminados, son prácticamente imposibles en granjas modernas gracias a la bioseguridad. En verano, existe un cierto riesgo de que mosquitos u otros dípteros puedan contribuir a la transmisión, aunque sigue en discusión científica.