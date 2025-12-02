Un experto en sanidad animal asegura que la llegada de la peste porcina era inevitable: "Es muy difícil de frenar"

La peste porcina africana, enfermedad altamente contagiosa y letal para los cerdos y jabalíes, ha vuelto a España 31 años después del último brote. Lo ha hecho en la región de Collserola, en Barcelona, donde inicialmente se encontraron dos jabalíes muertos entre el 26 y el 27 de noviembre, que ya ha aumentado a más de una decena de afectados.

Actualmente, la preocupación por la enfermedad llega también a las fronteras, especialmente después de que Japón, México y Reino Unido hayan prohibido las importaciones de carne española. En su lugar, China ha optado por limitar únicamente los productos de la provincia de Barcelona, la zona afectada.

Ante este escenario, el investigador y catedrático de Sanidad Animal en el IREC de Castilla-La Mancha, Christian Gortázar, respalda en Por fin la hipótesis defendida por la Generalitat de que lo más posible es que el origen del brote provenga de la ingesta de alimento contaminado procedente de un bocadillo olvidado. "Es la hipótesis más plausible", indica Gortázar. "Existen mapas de riesgo que indican dónde es más probable que ocurra este tipo de fenómenos y aquí, la zona infectada, se encuentra justamente en un cruce de autovías, en un nudo de comunicaciones con Europa, con países que estaban ya infectados… Es una hipótesis bastante sensata".

Llegada inevitable

El experto asegura que la llegada de la peste porcina a España era inevitable. "Todos los países de la Unión Europea estamos muy preparados y prevenidos frente a esta eventualidad, pero es muy difícil frenar algo que puede llegar por medio" de algo tan sencillo como "un resto de comida contaminada".

Afortunadamente, asegura, en España "los servicios veterinarios, tanto regionales como nacionales, están muy bien preparados para esta situación". Aunque advierte que ahora es el momento de poner "esa preparación en práctica".

Factores de riesgo

En cuanto a los factores que han favorecido la vuelta del virus a Europa y España, el experto aboga por la globalización actual. "Tenemos un mundo cada vez más globalizado: más transportes de animales, productos y personas. Eso es un factor de riesgo", advierte. Recuerda, además, que "la última onda epidémica empezó en 2007 en Georgia, probablemente también por un resto de alimentos".

El salto a las granjas

Entre otras cuestiones, una de las cosas que preocupan actualmente es el salto de la enfermedad a las granjas, dado que actualmente solo se han dado casos en ejemplares salvajes. "Con las granjas se ha trabajado muchísimo para procurar que cuenten con mallados y medidas de bioseguridad", detalla Gortázar al respecto. Aunque eso sí, advierte que "el riesgo cero no existe" y que el objetivo ahora es "evitar por todos los medios que se produzca el salto y tener unas consecuencias mayores".