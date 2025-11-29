Qué es la peste porcina que ha reaparecido en España 31 años después: síntomas, cómo se transmite, riesgo para los humanos...

La peste porcina africana (PPA) ha reaparecido en España 31 años después del último caso. El jueves se detectaron los dos primeros animales muertos, pero las cifras han aumentado a seis, después de que se hayan encontrado otros cuatro jabalíes muertos en la sierra de Collserola (Barcelona), en la misma zona donde se encontraron los dos primeros.

La peste porcina africana es una enfermedad vírica hemorrágica y muy contagiosa. La provoca el Asfivirus, un virus de la familia asfaviridae, una familia de virus ADN que solo infectan animales, en concreto suidos -cerdos domésticos y jabalíes-. Si bien, los humanos pueden estar tranquilos porque es una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles de infección, ni por contacto, ni por ingestión de productos, según ha informado el Ministerio de Agricultura y Pesca en un comunicado.

Si bien, no todos los animales se pueden contagiar, solo los suidos, que están representados por los cerdos domésticos y los jabalíes salvajes. Algunas de sus variantes -hay cuatro: hiperaguda, aguda, subaguda y crónica, según el informe Asforce- pueden alcanzar el 100% de mortalidad y preocupa su expansión porque el jabalí es un animal muy presente en la geografía española.

Cómo se transmite y síntomas

En cuanto a su forma de transmisión, el virus puede pasar de un animal infectado a uno sano a través de la orina, heces o incluso garrapatas. Como el jabalí es un animal carroñero puede contagiarse al comer restos de animales infectados y propagar la enfermedad de manera más rápida.

También puede transmitirse a través de objetos contaminados (ropa, calzado, instrumentos de granja). Por eso, cuando se detecta un foco afectado por este virus se suspende la actividad cinegética para evitar su propagación.

Los síntomas varían en función de la cepa y la raza del animal. Comúnmente, los animales infectados presentan fiebre alta, conjuntivitis, cianosis en las orejas y el hocico, vómitos o la piel enrojecida. Por el momento, no existe una vacuna o tratamiento contra la enfermedad, por lo que en los casos más extremos, el animal muere.

Llegó a Europa en 1957 por primera vez y en 2007 entró por la zona este del continente

La peste porcina africana tiene su origen en el África subsahariana y se considera una enfermedad endémica de los suidos silvestres africanos y las garrapatas. El primer caso se detectó en Kenia a principios del siglo XX. Llegó a Europa en 1957, concretamente a Portugal a través de residuos de comida de un vuelo procedente de Angola. Esa comida fue el alimento para cerdos que acabaron contagiados y muertos.

En 2007 entró al continente europeo a través del Puerto de Poti (Georgia) y se ha propagado hacia zonas de Moldavia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Polonia y los países bálticos. Desde entonces, estos países han reforzado sus medidas sanitarias para luchar contra la expansión de la enfermedad.

76 municipios afectados en España

Tras este nuevo brote en España, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha informado de que se está investigando el origen y que se ha establecido un perímetro de 20 kilómetros que afecta a un total de 76 municipios. El objetivo es limitar "al máximo" el impacto económico que este problema puede ocasionar, ya que España es el primer productor de porcino en la UE y el tercero mundial.

Si la peste porcina africana llega a una explotación doméstica de cerdos, todos los animales tienen que ser sacrificados y sus cadáveres destruidos. Entre 40 y 45 días después de sacrificar a los animales y si las analíticas lo permiten, puede retomarse la actividad ganadera. Mientras que con los jabalíes el tiempo puede prolongarse hasta un año.