Peste porcina en España: la Comisión Europea manda expertos a Cataluña donde la UME ya está desplegada

La Comisión Europea (CE) ha informado de que va a enviar a Cataluña expertos veterinarios para dar apoyo a España frente al brote de peste porcina detectado la semana pasada en Collserola (Barcelona), 31 años después del último. El objetivo es evaluar sobre el terreno la situación y garantizar que se toman todas las medidas necesarias y urgentes que establece la normativa comunitaria.

Además, el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig ha confirmado que es posible que el brote tenga su origen en comida contaminada que los jabalíes habrían ingerido, aunque todavía es una hipótesis. Este embutido contaminado habría llegado por carretera. "Hay indicios de que podría ser un embutido en mal estado", posiblemente dentro de algún bocadillo que alguien podría haber tirado al suelo en una zona donde pasan muchos camiones y hay áreas de servicio. "Pero no está confirmado", ha subrayado.

"Tenemos a nuestros expertos pendientes, nuestro Equipo Europeo de Emergencia Veterinaria (EUVET) estará ya mañana sobre el terreno en Cataluña y podrán asesorar a las autoridades nacionales y locales", ha anunciado la portavoz comunitaria responsable de salud y seguridad alimenticia, Eva Hrncirova. Asimismo, ha advertido de que es un virus que puede propagarse "muy rápidamente" y que España "no es el único país afectado".

Debido a que el último brote de peste porcina africana en España tuvo lugar en 1994, la enfermedad se consideraba erradicada. Por eso, la portavoz comunitaria ha subrayado la necesidad de "actuar" para poner en marcha todas las medidas contempladas en la legislación comunitaria, como controlar las especies salvajes, prohibir la caza en las zonas confinadas y, si hay granjas afectadas, sacrificar a los animales.

Planas lanza un mensaje de "tranquilidad", pero pide no bajar la guardia

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población en declaraciones a EFE desde Roma. "Un mensaje, por supuesto, de tranquilidad a los ciudadanos en relación con el consumo de la carne, productos frescos y productos derivados del porcino". Aun así, ha pedido "prudencia e implicación" para evitar que la peste porcina se extienda a granjas de producción, cuyas consecuencias serían fatales.

Asimismo, el ministro ha confirmado que el Gobierno está trabajando desde la semana pasada, cuando se confirmaron los dos primeros casos, y que se están analizando nuevas muestras que han enviado desde Cataluña para confirmar la propagación y alcance del brote. Por el momento, se ha establecido un perímetro de concentración de 20 kilómetros desde donde se encontraron a los primeros jabalíes.

Se ha activado el despliegue 117 efectivos y 25 vehículos de la UME

En cuanto a la Generalitat, el fin de semana pidió el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La Delegación del Gobierno ha informado en un comunicado que se ha activado el despliegue 117 efectivos y 25 vehículos para apoyar los trabajos de contención. Estos proceden del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (Gietma), del cuartel general de la UME en Torrejón de Ardoz y el IV Batallón con base en Zaragoza.

Además, han destacado la "ejemplar" colaboración entre el Gobierno y la Generalitat. El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, "mantiene un seguimiento permanente del despliegue", mientras que la coordinación con la Generalitat, la Conselleria de Agricultura y con Interior y Seguretat Pública también es "permanente".

Reino Unido suspende sus exportaciones, mientras que Italia ofrece su colaboración

Mientras tanto, algunos países han tomado medidas con respecto a las exportaciones de porcino español. Es el caso de Reino Unido, que desde el viernes mantiene paralizadas las exportaciones, tanto de productos frescos como procesados. El año pasado, el sector porcino español realizó exportaciones a este país por valor de 160 millones de euros. Por eso, el Gobierno está intentando que el Reino Unido aplique la "regionalización" de la medida, es decir, que solo paralice algunas exportaciones, las que comprendan un determinado número de kilómetros.

China también ha suspendido las importaciones de carne de cerdo a 12 empresas de la provincia de Barcelona, tal y como ha informado la Administración de Aduanas de China. En la plataforma oficial donde pueden consultarse estos datos, las empresas afectadas aparecen marcadas con la etiqueta "suspensión de información". Según medios del país, el país cuenta con proveedores "alternativos", como Brasil, y han hecho hincapié en la "autosuficiencia porcina" del país asiático, donde hay 420 millones de cabezas de porcino, según datos de la prensa.

En cuanto a países como Japón, México y Taiwán también han suspendido por completo las exportaciones por completo, porque en sus protocolos sanitarios no hay una normativa que permita la regionalización. Cabe recordar que España es el mayor exportador de porcino de la Unión Europea y el tercero mundial.

Otros como Italia han ofrecido su colaboración para ayudar a España a erradicar el brote. El ministro italiano de Agricultura, Francesco Lollobrigida, ha manifestado su "total solidaridad" y ha brindado su experiencia, dado que en este país llevan "varios años luchando contra esta epidemia". Y ha ido más allá, al abogar por una "estrategia europea" para "proteger nuestros sistemas de producción".