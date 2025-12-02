¿La peste porcina afecta a las personas? Claves de un virus que alerta a España

Cataluña se encuentra en alerta después de que hace unos días se detectase el virus de la peste porcina en jabalíes de la zona de Collserola, en la provincia de Barcelona. Se han encontrado ya cincuenta animales muertos sin que afortunadamente se haya detectado la enfermedad en las granjas de cerdos de la zona.

Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en el IREC (Instituto de Recursos y Estudios Cinegéticos) de Castilla-La Mancha, se conectó este martes con Más de uno para explicar los riesgos y la situación actual de la peste porcina africana en España, así como los mecanismos de control y prevención de la enfermedad.

Origen del brote y zonas de riesgo

Carlos Alsina le preguntó por la principal hipótesis sobre el origen del contagio. Gortázar señaló que un bocadillo de embutido procedente de otro país con controles menos estrictos "es la hipótesis más plausible", aunque es difícil precisar el tipo de carne. Destacó que la zona afectada es un nudo de comunicaciones importante, ya señalada en los mapas de riesgo.

Transmisión y expansión del virus

El virus es muy mortal para los cerdos y jabalíes, pero solo se transmite a través de la sangre, fundamentalmente por carroñeo de jabalíes muertos. Esto hace que la expansión pueda ser más lenta. "Va a desaparecer el 90% de la población de esa zona, pero el ritmo se va a alargar", explicó. La transmisión por productos cárnicos contaminados en granjas modernas es prácticamente imposible gracias a la bioseguridad. En verano, existe un cierto riesgo de que mosquitos u otros dípteros puedan contribuir, aunque este punto sigue en discusión científica.

No supone un riesgo para la salud humana

Gortázar subrayó la importancia de que las granjas mantengan estrictas medidas de bioseguridad, como vallados cementados o dobles vallados y el mantenimiento constante de estas medidas. "Esto es una lotería, tenemos menos boletos, pero nos puede tocar", señaló. Aclaró que el virus solo afecta a la familia de los suidos y no supone riesgo para la salud humana. Las consecuencias principales se limitan a la estabilidad de las exportaciones españolas. Según el experto, aunque se puede elevar la bioseguridad a un nivel superior, "no hay mucho más que se pueda hacer que subir la guardia".

Solo afecta a la familia de los suidos, en Europa a jabalíes y cerdos

China reduce su veto a Cataluña

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que no habrá veto chino para el resto de producciones porcinas del país mientras los casos estén controlados y delimitados en Cataluña. Más del 40% del cerdo que España exporta fuera de la Unión Europea lo hace a China. Hablamos de más de medio millón de toneladas. Además, este martes llegan expertos de la Unión Europea a Barcelona para evaluar la situación y ayudar a controlar y erradicar el brote lo antes posible.