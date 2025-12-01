Jordi Sevilla, exministro socialista y excolaborador de Pedro Sánchez: "El PSOE ya no existe, es Pedro Sánchez"

El exministro socialista de Administraciones Públicas y excolaborador de Pedro Sánchez ha respondido a las preguntas de Carlos Alsina en 'Más de uno'. El que fuera uno de los principales apoyos del presidente del Gobierno en sus inicios está siendo muy crítico con la deriva actual no sólo del PSOE sino de su líder ha llegado a declarar que el partido ha "abrazado el populismo y ya es un club de fans de Sánchez".

En 'Más de uno' ha tenido la oportunidad de comentar la difícil situación del partido Socialista tras la entrada en la cárcel del exsecretario de Organización y exministro de Transportes José Luis Ábalos, que se suma a la de Santos Cerdán en el último año. La condena al fiscal general del Estado y los casos que afectan a la familia de Sánchez son otros asuntos que están acorralando al 'sanchismo' y sobre los que también se pronunciará Sevilla.

El político ha afirmado que tenemos un "gobierno populista" que las está vendiendo como 'progues', algo que no termina de ver cuando las condiciones de gran parte de los trabajadores han empeorado en los últimos años. No creo que haya ningún compañero del PSOE que se sienta satisfecho, si acaso resignado porque la alternativa es peor.

No se están aplicando políticas de redistribución socialdemócrata, porque el avance económico de la economía en general no se traduce en mejoras para la mayoría de la población. También ha señalado el rol negativo de la oposición, y ha remarcado la necesidad de acercar posturas entre el Gobierno y el PP especialmente en materia de vivienda, la crisis de vivienda no se puede resolver sin que PP y PSOE se pongan de acuerdo, "me comprometo a que en dos tardes los pongo de acuerdo".

Ha señalado la situación de riesgo a nivel internacional frente a la que ve mucha inacción de los políticos. Yo sigo militando en el PSOE pero veo desencanto, gente que se ha ido yendo y que al final el partido ya no existe, es Pedro Sánchez.

Alsina le ha preguntado también por cómo ha ido cambiando su relación con Pedro Sánchez, estuve con él hasta que da el abrazo a Pablo Iglesias. Aquello era tan contrario a los 40 años de trayectoria en Partido Socialista empezó a darse cuenta de que no era esto.

En su distanciamiento encontró a otros desencantados con el giro del PSOE con los que he ahora tiene la ilusión de recuperar un nuevo PSOE que contribuya al progreso del país. "No veo otra opción que buscar la máxima igualdad entre españoles".

Sevilla también ha abordado los escándalos de corrupción en el PSOE,"por lo que conozco a Pedro no le veo metiendo la mano en la caja", por ahí iríamos equivocados. Ha señalado que estos contribuyen a afianzar una estrategia para ir pasando página en el Partido Socialista. Hay que empezar a pensar en pasar página de Pedro Sánchez. Respecto a esta cuestión, ha señalado que existe una cierta sensación dentro del partido de que la etapa Pedro Sánchez está finalizando.

No ha querido señalar que no tiene decidido su voto para las próximas elecciones, en las que Pedro Sánchez ya ha confirmado que quiere ser candidato, "por ser militante del PSOE, no quiere decir que tenga mi voto". Ha recordado que las dos mayorías absolutas del PP se produjeron por una caída del PSOE.

Ha señalado también como en los últimos años, el PSOE ha perdido entre 40.000 y 50.000 militantes, respecto a nunca pensé que las primarias no iban a ir acompañadas de un sistema de control.

He notado una cierta rigidez dentro del Partido Socialista, que hace que sus militantes tengan miedo a hablar. Pedro Sánchez está cada vez más encerrado en sí mismo y en su burbuja de próximos, lo que hace más difícil que le llegue algo de viento de la realidad.

Ha destacado que ve a la militancia o forora de Sánchez o resignada o desenganchada por completo, ha señalado que está organizanado un movimiento llamado "Socialdemocracia XXI", con el que mostrar que hay otra manera de hacer las cosas. Ha destacado que los que tienen que tirar del carro son los jóvenes.

