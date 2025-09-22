César González-Bueno, CEO del Banco Sabadell: "Yo no iría a la opa en ningún caso"

El consejo de administración de BBVA ha decidido mejorar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell un 10% modificando su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones, según ha informado este lunes BBVA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ofrecerá acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell, lo que supone un incremento del 10 %.

La anterior oferta combinaba títulos y efectivo y ahora se transforma en un canje íntegramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA.

El Consejero delegado del banco Sabadell, César González-Bueno, ha explicado en 'Más de uno' que esta nueva oferta es peor "incluso" que la original que les hicieron y ha asegurado que él no iría a la opa en ningún caso.

No van a mejorar la oferta de la primera opa

El CEO del Sabadell ha afirmado que el BBVA no va a mejorar la oferta de la primera opa porque en un primer momento les ofrecieron un 16,6 % del conjunto y ahora les ofrecen un 15,3 %.

¿Por qué es peor la segunda oferta?

Esto se debe, según el CEO, a que el Sabadell ha hecho "recompra de acciones" y ahora el BBVA ofrece lo mismo por las acciones, pero "ahora hay menos acciones y cada accionista tiene un porcentaje y una participación mayor en el banco".

"Por lo tanto, la oferta es muy débil; hay que tener en cuenta que nos hemos revalorizado y multiplicado por dos desde que nos hicieron la opa", asegura González-Bueno.

"La opa ha descarrilado por que no puedes ir a una opa hostil con una moneda que se te deprecie por el camino porque te quedas en una situación de enorme debilidad", ha explicado el CEO del Banco Sabadell.

César González-Bueno ha reconocido también que la operación tiene "poco beneficio para el BBVA" y se ha quedado sin moneda de cambio.

El CEO ha asegurado que si el BBVA hubiera incrementado un 30 % o 40% la oferta, la opa se hubiera puesto "complicada", pero él cree que han disminuido sus posibilidades de éxito porque han "empatado con el precio actual en bolsa del Banco Sabadell", por lo tanto, no habría ventaja.

Además, destaca que sigue habiendo un gran riesgo de "pago de impuestos".

Por otro lado, el CEO ha asegurado que esta es la última oferta que hace el BBVA de la primera opa. "Se ha vinculado su consejo de Administración a que ya no van a mejorar la oferta de la primera opa y que no van a modificar el plazo", ha destacado González-Bueno.

"No tiene ningún sentido ir a la primera opa"

"No tiene ningún sentido ir a la primera opa", ha asegurado el CEO, que ha explicado que es "perverso" porque si ellos van a la primera opa se quedan con las acciones y pagan impuestos, y el incentivo es esperar a la segunda para tener dinero en efectivo para pagar los impuestos.

"La segunda opa es mejor porque tiene que ser a precio equitativo", ha explicado el CEO del banco.

Sobre si es probable que la acción del Banco Sabadell se resienta, César González-Bueno ha asegurado que cree que no pero hay que "dejar transcurrir los días". El CEO ha aclarado que él no iría a la opa en "ningún caso", ni aunque la prima fuera del 30%, aunque no puede anticipar lo que decida el consejo.

Además, ha apuntado que es mucho más interesante ir a la segunda opa que a la primera.

¿Es cuestión de precio o de principios?

Sobre cuál es la cuestión que prima para el Banco Sabadell a la hora de aceptar la opa, César González-Bueno ha afirmado que la obligación del consejo de administración es pensar exclusivamente en los intereses de sus accionistas y considerar el precio.

Vídeo completo de la entrevista