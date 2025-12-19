El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

La prueba del 9 de la Navidad suele ser la compañía,

A Mar Caballero la soledad de Cerdán le sorprendía.

Sorprendió la gran victoria de Kast entre los chilenos,

John Müller habló de uniones, de azules y serenos.

Serenidad, la de Zapatacon su nuevo disco, Gigantes,

Con canciones populares, de amor, de ahora y antes.

Se pregunta Mika en Hyperlove: ¿dónde está el amor?

El artista definió su nuevo disco como provocador.

A mí, oyente de Zúmer, me provocó un grito de dolor,

Zapata cuando auguró que tú podías ser cantor.

No te veo yo egregio y triunfante en tales batallas;

Mejor ve la película de Sánchez Arévalo, Rondallas.

Y en estas fechas donde la fantasía con la piedad se cierne,

Disfruté de la entrevista de Sergio del Molino a Julio Verne.