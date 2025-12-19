En Más de uno

El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

ondacero.es

Madrid |

La prueba del 9 de la Navidad suele ser la compañía,

A Mar Caballero la soledad de Cerdán le sorprendía.

Sorprendió la gran victoria de Kast entre los chilenos,

John Müller habló de uniones, de azules y serenos.

Serenidad, la de Zapatacon su nuevo disco, Gigantes,

Con canciones populares, de amor, de ahora y antes.

Se pregunta Mika en Hyperlove: ¿dónde está el amor?

El artista definió su nuevo disco como provocador.

A mí, oyente de Zúmer, me provocó un grito de dolor,

Zapata cuando auguró que tú podías ser cantor.

No te veo yo egregio y triunfante en tales batallas;

Mejor ve la película de Sánchez Arévalo, Rondallas.

Y en estas fechas donde la fantasía con la piedad se cierne,

Disfruté de la entrevista de Sergio del Molino a Julio Verne.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer