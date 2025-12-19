El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

La prueba del 9 de la Navidad suele ser la compañía,
A Mar Caballero la soledad de Cerdán le sorprendía.
Sorprendió la gran victoria de Kast entre los chilenos,
John Müller habló de uniones, de azules y serenos.
Serenidad, la de Zapatacon su nuevo disco, Gigantes,
Con canciones populares, de amor, de ahora y antes.
Se pregunta Mika en Hyperlove: ¿dónde está el amor?
El artista definió su nuevo disco como provocador.
A mí, oyente de Zúmer, me provocó un grito de dolor,
Zapata cuando auguró que tú podías ser cantor.
No te veo yo egregio y triunfante en tales batallas;
Mejor ve la película de Sánchez Arévalo, Rondallas.
Y en estas fechas donde la fantasía con la piedad se cierne,
Disfruté de la entrevista de Sergio del Molino a Julio Verne.