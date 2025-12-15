John Müller explica las claves de la victoria del ultraderechista Kast en las elecciones de Chile: "Ha aflorado una mayoría silenciosa"

El periodista de El Mundo y tertuliano habitual de Más de uno, John Müller, ha analizado en conversación con Carlos Alsina los factores que explican la victoria electoral del candidato ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. Según Müller, Kast, pese a su holgada victoria, incluso quedó por debajo de algunas expectativas iniciales, ya que en la primera vuelta el voto situado en el espacio del centro-derecha rondaba el 70 %.

Uno de los elementos clave, ha señalado, es que se trataba de la primera elección presidencial con voto obligatorio en el país. Este cambio en las reglas del juego permitió que aflorara una "mayoría silenciosa" de ciudadanos que se había mantenido al margen de anteriores procesos electorales y que rechaza el modelo político vigente, al tiempo que se muestra favorable al proyecto neoliberal criticado por la izquierda.

Defensa abierta de Pinochet

Müller también ha subrayado que Kast ha defendido posiciones próximas al pinochetismo, lo que, a su juicio, revela "un país más de derechas de lo que se creía". No obstante, ha destacado el esfuerzo del presidente electo por modular su discurso y enviar mensajes de moderación a sus seguidores, así como el gesto institucional del presidente saliente, Gabriel Boric, que le llamó en directo para felicitarle por su victoria. En ese contexto, Müller ha recordado que el modelo heredado de la dictadura fue en buena medida legitimado durante la transición a la democracia, a partir de un consenso amplio en torno a la democracia como sistema político.

El nuevo presidente anunció, además, que renunciará a su partido y que gobernará para todos los chilenos. Para Müller, Kast ha logrado unir a las cuatro grandes corrientes de la derecha chilena, con la intención de articular un Gobierno amplio y cohesionado.

En relación con su posición respecto a la dictadura, el periodista también ha apuntado que existe un debate abierto en torno a los militares encarcelados en Santiago por crímenes contra los derechos humanos, y que una parte de la sociedad chilena es partidaria de conceder medidas de gracia, especialmente a los de mayor edad.

El discurso antiinmigración

La inmigración ha sido otro de los ejes centrales de la campaña. Müller ha explicado que en los últimos años se ha producido un fuerte aumento de la inmigración, en particular de ciudadanos venezolanos, lo que ha alimentado sentimientos de rechazo y discursos xenófobos en parte de la población. Kast, ha añadido, ha sabido capitalizar ese malestar, aunque al mismo tiempo ha expresado agradecimiento hacia los trabajadores extranjeros.

En cuanto al papel de Estados Unidos y su presidente Donald Trump, Müller ha señalado que no ha sido tan determinante como en otros procesos recientes, como el argentino, aunque ha recordado que el embajador estadounidense mantuvo varios choques con el entonces presidente Gabriel Boric.

Latinoamérica gira a la derecha

"Ha aflorado una mayoría silenciosa que hasta 2021 no iba a votar", ha insistido el periodista, recuperando un concepto acuñado en su día por Richard Nixon y utilizado con frecuencia durante el franquismo. En el contexto latinoamericano, Müller interpreta este resultado más como una expresión de decepción con los gobiernos de izquierda que como un simple giro pendular.

A su juicio, se está consolidando una "marea azul" que podría reforzarse el próximo año en Colombia. "El principal lastre para el desarrollo económico en Latinoamérica es la falta de confianza social", ha concluido, antes de sentenciar que "el Grupo de Puebla se está quedando sin pueblo", en referencia al foro político de líderes y académicos progresistas de América Latina, el Caribe y Europa.