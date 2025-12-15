El ultraderechista José Antonio Kast logra una amplia victoria en las elecciones presidenciales de Chile

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con el 83,4% de los votos escrutados. Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico obtiene el 58,61% de los votos, frente al 41,39% de la exministra de Gabriel Boric.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluidos bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur. "Hace unos minutos recibimos la llamada de Jara", dijo Arturo Squella, mano derecha de Kast y presidente del Partido Republicano. "Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, muy responsable de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las que atraviesa Chile".

La segunda victoria más amplia

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia. Padre de 9 hijos y ferviente católico, recibirá la banda presidencial el 11 de marzo en manos del progresista Gabriel Boric, su contrincante en las elecciones de 2021 y contra el que perdió por amplio margen hace cuatro años.

Un Congreso dividido

Aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, la delincuencia violenta ha aumentado en los últimos años a medida que grupos de crimen organizado se han asentado en el país, aprovechando las porosas fronteras desérticas del norte con los vecinos productores de coca Perú y Bolivia, los grandes puertos marítimos internacionales y el aumento de migrantes vulnerables a la trata de personas y la explotación sexual.

La gran mayoría de los migrantes que se encuentran en Chile de forma irregular han llegado desde Venezuela en los últimos años, según datos oficiales. Entre las propuestas de Kast figura la creación de una fuerza policial inspirada en el ICE de Estados Unidos para detener y expulsar rápidamente a los migrantes en situación irregular. También ha defendido recortes masivos del gasto público.

Sus propuestas más radicales probablemente se toparán con la resistencia de un Congreso dividido. Aunque los partidos de derecha ganaron escaños en ambas cámaras en las elecciones generales de noviembre, la mayoría de esos avances correspondieron a formaciones más tradicionales. El Senado está dividido a partes iguales entre la izquierda y la derecha, mientras que el voto decisivo en la Cámara Baja recae en el populista Partido Popular.