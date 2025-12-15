El tenor José Manuel Zapata: "El mayor instrumento que ha creado el ser humano para transmitir emociones es la orquesta sinfónica"

El tenor José Manuel Zapata ha visitado este lunes el programa Más de uno para presentar su nuevo disco, 'Gigantes', un trabajo en el que reinterpreta canciones populares a través de una fusión entre la orquesta sinfónica y su voz, con un enfoque que él mismo define como una "recreación" musical.

La conversación con Carlos Alsina y elenco de cómicos del programa arrancó de forma distendida, con una referencia a las propiedades del jengibre para el cuidado de la voz. El presidente confesó que suele masticar la raíz, pese a su sabor picante, convencido de sus beneficios, a lo que Zapata respondió entre risas que a veces llega a "hacerse esguinces" cuando canta.

El tenor aseguró que, por el timbre de su voz hablada, Alsina debería tener también buenas cualidades para el canto. El presentador no descartó en tono humorístico la posibilidad de participar algún día en Tu cara me suena.

'Gigantes' se presentará en directo este martes en un concierto en el Teatro Príncipe Pío. En el evento participarán artistas como Juanjo Bona, que interpreta un tema de Camilo Sesto, y Miriam Cantero, que se suma con un villancico. Se trata, en todos los casos, de canciones muy reconocibles, "gigantes" de la música popular, revisitadas junto al arreglista Francisco Padilla, quien ha incorporado elementos y células de música clásica a las composiciones originales.

Zapata explicó que son canciones concebidas "a fuego lento" y que el objetivo del álbum es recuperar una escucha más íntima: "quería hacer un disco para que la gente pudiera enamorarse pegada", en contraste con una sociedad que, a su juicio, vive cada vez más distanciada.

"El mayor instrumento que ha creado el ser humano para transmitir emociones es la orquesta sinfónica", afirmó el tenor, que la utiliza como base para potenciar el crecimiento emocional de las canciones. Para ponerle la puntilla al programa, Zapata ha tenido además la oportunidad de intercambiar impresiones musicales con artistas como Rosalía, Alaska, Luz Casal o Melody, cuyas voces fueron recreadas en clave humorística por Leonor Lavado durante el programa.