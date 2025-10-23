JJ Vaquero presenta su nueva película 'Sujétame el cubata', una historia real sobre un bar de monólogos que él mismo regentó

J.J. Vaquero ha visitado Más de uno con motivo del estreno de su película 'Sujétame el cubata', que se presenta este jueves en el Cine Avenida de Palencia y mañana en el Cine Tormes de Salamanca. El cómico vallisoletano ha confesado que le ha costado sacar adelante el proyecto, pero finalmente ha conseguido reunir un reparto de lujo: Ana Morgade, Luis Piedrahita, Patricia Conde, Juan Dávila, Álex Clavero o Carolina Noriega, entre otros.

La película está inspirada en la historia real del bar de monólogos que Vaquero regentaba en Valladolid, un lugar emblemático por el que pasaron muchos de los grandes cómicos españoles. Entre las anécdotas más disparatadas, ha contado que su mujer se puso de parto durante una de las actuaciones.

Aunque predominan los momentos de humor, el filme también incluye escenas más emocionales y dramáticas, como las que protagoniza Juan Herrera interpretando al padre del propio Vaquero. "En aquel bar se mezclaban las celebrities más conocidas de la tele con la gente de mi barrio, y de ahí salían situaciones muy cómicas", ha recordado el humorista.

El robo de las joyas de la corona de Alsina

Durante el programa, también se ha comentado un peculiar suceso en los estudios de Más de uno: el misterioso robo de las ‘joyas de la corona’ de Carlos Alsina. El presentador ha asegurado que él no tiene ninguna joya, aunque uno de los empleados ha declarado que no ha visto al presunto culpable. El líder de los guionistas ha señalado a Begoña como posible sospechosa, ya que suele llevarse folios de la redacción. Sin resolver el misterio, ha llegado incluso un mensaje de condolencias de Susanna Griso que podría abrir nuevas pistas.

La mañana ha continuado con la publicación de la autobiografía de Isabel Preysler, que incluye las cartas de amor que le escribió Mario Vargas Llosa. La sorpresa la ha dado Mario Vaquerizo, que ha irrumpido en directo para denunciar que la Preysler le ha copiado la idea, ya que él estaba preparando un libro similar con las cartas de sus propios crush.