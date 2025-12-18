Mika presenta su nuevo álbum 'Hyperlove', una provocación y una pregunta: "¿Dónde está el amor?"

Carlos Alsina ha entrevistado este jueves en Más de uno al cantante Mika, en una conversación distendida y algo caótica, marcada por el humor del equipo del programa. La entrevista arrancó con el habitual tono desenfadado del espacio, entre bromas del equipo formado por Agustín Jiménez, Leo Harlem, Paula Púa y Goyo Jiménez. Mika, que acudía al programa para presentar su nuevo trabajo discográfico y comentar su experiencia como coach en La Voz, asumió desde el primer momento el clima de improvisación y surrealismo que caracteriza al programa.

El cantante explicó que esta es su primera experiencia televisiva en España y la definió como "muy bella" en lo humano y lo cultural, destacando la buena relación con el resto de coaches del programa —Malú, Pablo López y Sebastián Yatra— y subrayando el ambiente de compañerismo y juego limpio que se vive entre ellos, pese a la competición.

En lo musical, Mika presentó 'Hyperlove', un álbum que definió como una "provocación" en torno al concepto del amor en una época de "hipervida", "¿dónde está el amor? ¿qué es el amor?" se ha preguntado el artista. A lo largo de la charla, explicó que el disco aborda distintos tipos de amor —ocultos, obsesivos, dolorosos, platónicos— y reflexiona sobre esa energía que une a las personas más allá de lo físico. "Si no puedes hablar con elegancia de la muerte, no puedes hablar del amor", afirmó, defendiendo la necesidad de confrontar ambas realidades para comprender la vida.

Una conexión especial con Melaki

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Mika reveló que la canción que cierra el álbum, 'Immortal Love', está inspirada en su perra Melaki, un golden retriever de 16 años que le ha acompañado durante gran parte de su carrera y con la que ha convivido durante la grabación de seis de sus siete discos. Para el artista, el vínculo con su mascota representa una forma de amor universal y desinteresado, una conexión basada en la "electricidad" y la energía compartida entre los seres vivos.

La charla concluyó con la despedida del artista, que participará en la gran final en directo de La Voz, donde interpretará una de sus canciones y protagonizará una actuación "volando", un detalle en el que prefirió no profundizar y dejar la puerta abierta a la sorpresa.