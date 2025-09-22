Jandro presenta su nueva gira mágica y fuera de toda lógica: 'Descabellados'

Jandro ha sido el invitado especial que ha inaugurado la sección de humor de esta semana en Más de uno. El motivo de su visita es presentar su nueva gira, "Descabellado, un show insólito, fuera de toda lógica", que arranca en Valencia.

Durante la entrevista, el ex colaborador de El Hormiguero, contó un incidente que tuvo con unas barajas de cartas, lo que le obliga a tener cuidado con la humedad en sus actuaciones. Explicó además que suele regalar la baraja que utiliza en cada show. También habló de la red con 1.600 bolas de plástico de colores que forma parte de su espectáculo, un elemento que utiliza como terapia contra la frustración desde que lo expulsaron de un parque infantil… con 40 años.

El material que Jandro maneja en sus espectáculos es tan variado que necesita llevar un tráiler en cada gira. "Los magos somos mentirosos, trileros", ha afirmado y sobre el proceso de preparación de sus shows ha asegurado que "hay trucos que salen en un día y otros que tardan años".

Agustín Jiménez intervino también en la sección presentando a Carlos Cliché, un personaje cargado de chistes rancios e imitaciones baratas. A la cita se sumó Carmen Porter, que no quiso perderse la visita de Jandro ni el misterio que rodea a su show, incluido el insólito fenómeno paranormal que lo dejó durante un día entero con las orejas verdes.

Por su parte, Leonor Lavado compartió la anécdota de su visita a una granja en la que vivía un cerdo vietnamita capaz de obedecer la orden de sentarse. Para cerrar la entrevista, apareció el mago Puf, que emergió por sorpresa de debajo de la mesa para saludar a su colega Jandro.