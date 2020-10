Ximo Puig: "Proponemos un toque de queda y nos gustaría que hubiera restricciones en toda España"

El presidente de la Generalitat Valenciana , Ximo Puig , ha confirmado que planteará un toque de queda que vaya desde las 00:00 hasta 6:00 y que se aplique en toda España. " Nuestra propuesta es un confinamiento de carácter general ", pero "si no hay consenso, el Gobierno tiene que darnos las herramientas para poder aplicarlo".

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha confirmado en Julia en la onda que la intención es aplicar un toque de queda, y que además va a solicitarlo a nivel nacional y no solo para su Comunidad. "Tenemos que tomar decisiones, la situación es preocupante".

"Nos gustaría que en toda España se tomara restricciones que frene estos brotes descontrolados. Nuestra propuesta es un toque de queda. Hay que hacer un gran esfuerzo ahora para poder salvar las Navidades".

Pero sabe que es difícil poner de acuerdo a todas las comunidades, y por eso pide al Gobierno que facilite a los presidentes autonómicos que lo requieran, herramientas para tomar medidas.

"El Gobierno tiene que darnos el aval jurídico"

"El Gobierno tiene que darnos el aval jurídico para que las Comunidades que queramos, podamos hacer un toque de queda, si no, también estudiamos hacer un confinamiento horario".

Insiste en que todos los presidentes deberían remar en una única dirección. "Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Una parte es del Gobierno de España, y otra de las comunidades. No se debe mirar a otro lado". Por ello "me gustaría una posición unánime para el problema que tiene España, no se puede generar confrontación permanentemente".

Aplaude el discurso de Casado en la moción de censura

Por último ha aplaudido el discurso de Pablo Casado en la moción de censura y espera que hoy “sea el principio de una nueva etapa”.

"Me siento reconfortado de que el líder de la derecha camine más allá de la partitura de este tiempo y se vaya por un camino de cooperación. Es tiempo de acuerdos si o si". "Me parece muy importante que el líder del PP se haya desmarcado de su discurso hasta ahora".

Seguro que te interesa

Coronavirus y confinamiento en España, toque de queda, resultado de la moción de censura y última hora de la Covid-19

Este ha sido el resultado de la votación de la moción de censura