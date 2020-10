Coronavirus y confinamiento en España: toque de queda, votación de moción de censura y última hora de la Covid-19

Fernandez Castañón: "Son unos pijos herederos del expolio Franquista"

La diputada de Podemos, Sofía Fernández Castañón, critica las "propuestas" que presentan desde Vox porque "no dicen nada" y no sirven para ayudar a los españoles. "No votaron a favor de derogar el despido por enfermedad", asegura, y les acusa de "bloquear todos los días" la actividad de la Cámara Baja. Asimismo, les acusa de estar "haciendo un ridículo berlanguiano" basándose en referentes" como Donald Trump".