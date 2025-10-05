Rosa Melchor: “Alcázar de San Juan vive en temporada alta todo el año”

Alcázar de San Juan no solo es una ciudad con peso histórico, sino también un referente de dinamismo en Castilla-La Mancha. Ubicada en pleno corazón de La Mancha, su vinculación con el mundo del vino forma parte esencial de su identidad y estrategia de desarrollo.

En esta entrevista, la alcaldesa Rosa Melchor expone cómo la ciudad está apostando por el turismo sostenible, la promoción de sus recursos culturales y la valorización de su vínculo con la viticultura. Además, subraya la importancia de iniciativas como la Fiesta de la Vendimia para proyectar una imagen renovada y atractiva de la ciudad tanto a nivel nacional como internacional.

Hay trabajo, calidad de vida y servicios públicos excelentes

Durante la entrevista, Melchor ha destacado que Alcázar de San Juan está a punto de alcanzar los 33.000 habitantes, una cifra que considera “un motivo de orgullo” en un contexto en el que muchos municipios pierden población. “Estamos creciendo porque aquí hay trabajo, calidad de vida y servicios públicos excelentes. No hay espacio para el aburrimiento, vivimos en temporada alta todo el año”, ha afirmado.

La alcaldesa ha subrayado también los buenos datos de empleo: “Nunca hemos tenido tan pocos desempleados ni tanto dinamismo económico”, ha asegurado. En este sentido, ha explicado que el crecimiento del municipio se apoya en la creación de nuevas empresas y en un modelo de desarrollo “que reparte la riqueza desde la solidaridad y la generosidad”.

Una década de gobierno estable y progresista

Melchor ha recordado que lleva una década al frente del Ayuntamiento y ha reivindicado la estabilidad de su gobierno de coalición con Izquierda Unida, con el que “trabaja como una familia”. “Mientras en otros niveles hay ruido y confrontación, aquí hay entendimiento y compromiso con la gente”, ha señalado.

Tradición, dinamismo y hospitalidad manchega

Con su habitual sentido del humor, Melchor ha recibido a Julia Otero y al equipo de Onda Cero “a tortas” —las tradicionales tortas de Alcázar—, una muestra del carácter hospitalario de una ciudad que combina tradición y modernidad. “En Alcázar se vive mejor que en ningún lugar del mundo”, ha concluido.

