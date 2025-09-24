La VII Edición de la Fiesta de la Vendimia sitúa los vinos de la Mancha en el centro de la promoción y la excelencia

El lunes 29 de septiembre presentamos esta VII Edición de la Fiesta de la Vendimia en la sede del Consejo Regulador de la DO, con la presencia de su presidente, Carlos David Bonilla, y la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor.

Esta VII Edición de la Fiesta de la Vendimia vuelve a contar con los grandes programas que forman la parrilla de Atresmedia Radio durante la temporada 25/26.

El mes de octubre comienza con fuerza porque Jaime Cantizano dará el pistoletazo de salida a diez días de radio y vino por toda la comarca de la Mancha, emitiendo 'Por fin' en directo desde las instalaciones de Bodegas Campos Reales, en El Provencio, Cuenca, que este año celebra además su setenta y cinco aniversario. Todo el equipo de las tardes de Onda Cero se desplazará a este rincón de la Mancha conquense para probar y conocer de primera mano la excelencia de los vinos que allí se elaboran.

Al día, siguiente, jueves 2 de octubre, será el equipo de Carlos Alsina el que se desplace hasta la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso para realizar 'Más de uno'.

Se trata de una cita consolidadísima, que demuestra el interés máximo que suscita la Fiesta de la Vendimia en todo el ámbito vitivinícola. Virgen de las Viñas es la mayor cooperativa del mundo, con unas cifras de facturación millonarias, que se consiguen llevando el vino que elaboran a los cinco continentes.

El viernes 3 de octubre, 'Onda agraria', el programa de referencia de la radio en agricultura y ganadería, grabará su programa desde las instalaciones de la Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos. Pablo Rodríguez y Soledad de Juan conocerán de primera mano la labor que se realiza desde este bellísimo municipio de la Mancha, donde comienza la llanura y acaban los montes de Toledo.

Ese mismo día, Rafa Latorre dirigirá 'La brújula' hacia Alcázar de San Juan, en concreto, a las instalaciones de Cooperativas Agroalimentarias, donde por vez primera se realizará el programa.

Y es que Cooperativas Agroalimentarias ha sido una de las grandes incorporaciones este año a la Fiesta de la Vendimia, ya que ha comprobado el interés y la proyección que suscita el evento en todo el universo vitivinícola, agrario y ganadero.

Al día siguiente, 'Gente viajera' realizará su programa desde otro de los grandes veteranos de esta cita, Baco Dcoop, cuyas instalaciones en Alcázar de San Juan, son fabulosas para coordinar una cooperativa de segundo grado que agrupa a casi cien mil familias que viven del mundo rural.

Carles Lamelo conocerá junto a su equipo la excelencia profesional alcanzada en un grupo cuya presencia en el mercado internacional es sobresaliente.

Julia Otero, por su parte, realizará su 'Julia en la onda' desde el edificio Vinos del Quijote de la DO Mancha. El domingo 5 todo su equipo comprobará de cerca la excelencia de los vinos amparados a esta denominación de origen.

Durante la siguiente semana, la programación regional, provincial y local de Onda Cero en Castilla-La Mancha se realizará desde otras bodegas de esta zona vitivinícola, que representan la auténtica bodega de España y Europa.

Con siete años ya a sus espaldas, esta cita enológica y radiofónica, que cuenta con el patrocinio del Consejo Regulador, la Junta de Comunidades, la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, suscita cada día un interés creciente entre oyentes, amantes del vino y elaboradores de la propia DO, que ven los micrófonos de Atresmedia Radio como una oportunidad única para hablar de la calidad excelente de los vinos acogidos a esta denominación.