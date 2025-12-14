Loles León: "Todos aquellos que quieren que vuelvan esos tiempos lo dicen por ignorancia"

La actriz y cantante Loles León ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda para repasar su carrera artística y su vida. Echando la vista atrás, ha lanzado un mensaje a "todos aquellos que quieren que vuelvan esos tiempos", en referencia a la dictadura. "Están un poco 'chalaos'", ha asegurado. Si bien, cree que lo dicen "por ignorancia, porque no han vivido eso". "Aquello fue tan tremendo y tan duro...", ha lamentado, mientras recordaba las persecuciones que vivió "para poder salvar el pellejo".

Loles León hacía teatro independiente, pero apenas podían representar alguna función porque "la policía y la secreta estaban allí esperándonos", ha recordado. Según la actriz, no podían pronunciar la palabra libertad, porque era motivo suficiente para detenerlos y llevarlos a la Vía Layetana. "Decíamos al acabar la obra '¡Libertad, libertad, libertad!', y salíamos corriendo, el público también. Pillaban a algunos, a mí nunca" ha detallado.

Su vida en La Barceloneta y su llegada a Madrid

De pequeña vivió en un pequeño piso de 30 metros cuadrados más un sótano en el barrio de la Barceloneta, donde vivían 15 personas. "La vida la hacíamos en la calle, claro", porque no entraban tantos en casa y no tenían agua caliente. A pesar de los cambios que ha sufrido el barrio, la actriz conserva sus amigos del colegio allí y ha definido la zona con tres palabras: "Humanidad, solidaridad y hogar".

En los años 80 se fue a Madrid, justo cuando empezaba la Movida madrileña. "Madrid estuvo muy cerrado en sí mismo y le hacía falta abrir las puertas", por eso ha agradecido la labor del alcalde Enrique Tierno Galván, porque gracias a él cambió el panorama. En esa época, España era "vibrante, luminosa, libre, colorida, cantarina, todo estaba lleno de luz, todo el mundo estaba bien acogido aquí", ha reflexionado.

Julia Otero la ha calificado como una mujer valiente y con mucho desparpajo, algo que según Loles León es muy "barcelonetero, es la cultura Barceloneta, la cultura del no miedo", porque una vez que dejaba atrás los 30 metros de seguridad alrededor de su casa había que enfrentarse "a todo lo que hubiese, que era mucho: represión, vigilancia, peligrosidad... Todo el mundo te obligaba a pasar por el aro", ha contado.

Ha habido mucha gente que ha muerto por todo esto que tenéis ahora, cuidadlo y no seáis tontas

La cantante siempre ha luchado contra eso, por ello tiene tanta seguridad en sí misma. "Yo siempre he creído en mí y siempre he sabido que podía llegar, a pesar de los rodeos", ha declarado. Así las cosas, ha narrado cómo era la vida entonces, cuando el hombre tenía tanto poder sobre la mujer. "Yo le decía al niño 'venga pégame si te atreves, porque quieres pegarme' y yo le pegaba también; en tu casa, tu padre te quiere domar; tu novio te quiere domar, todos te quieren domar, pero yo la doma no la he contemplado nunca", ha puntualizado.

Sin embargo, algunas de sus amigas no tuvieron tanta fuerza como ella y sí sucumbieron. "Eso de la sororidad es ahora, antes era ejecutar una acción para que tu amiga saliera del apuro. La acción era enfrentarse", ha detallado, a la vez que ha aseverado que en aquellos tiempos se normalizaban cosas que ahora escandalizarían a las chicas jóvenes.

Por eso, la actriz ha lanzado un mensaje a través de los micrófonos de Onda Cero a las generaciones actuales: "Ha habido mucha gente que ha muerto por todo esto que tenéis ahora, cuidadlo y no seáis tontas", aunque también ha advertido: "La lucha está viva, no hay que dejarla".

Su carrera artística en la actualidad

Se podría decir que Loles León empezó su carrera con cinco años, cuando su padre la llevaba a los bares con sus amigos y bailaba. "Pero yo ponía la mano, o me daba una peseta, o no bailaba", ha comentado entre risas. Aunque era muy pequeña, estaba "contenta, porque era lo que quería", ha detallado. En el colegio interpretó su primer papel en una obra de teatro, en la que hizo de enfermera. Además, la churrería que tenían sus padres le sirvió de entrenamiento para tratar con el público.

En la actualidad, Loles León está de promoción con la serie 'La que se avecina', y ha desvelado que después de Navidad comenzará a grabarse la temporada 17. También va a hacer un programa en La 2 de entretenimiento y risas con otras mujeres. "La menopausia tiene que tener su lugar", ha revelado al hablar de la temática sobre la que va a ir el programa.