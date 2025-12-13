Macaco: "Siempre hay gente que te va a señalar cuando te mojas y das tu opinión"

El cantante Macaco se ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda para presentar su nuevo disco "Futuro ancestral", cargado de ironías y con un sonido más artesano y hecho a mano. El cantante, que siempre se ha caracterizado por ser muy reivindicativo ha asegurado: "Siempre hay gente que te va a señalar cuando te mojas y das tu opinión".

Su canción "Sube el nivel del mal" es muy explícita, con versos muy irónicos como "no existe el cambio climático mientras que tenga vistas desde mi ático" o "baja la producción, la culpa de todo es de la inmigración". Preguntado por cómo se siente cuando le llaman "fanático climático", Macaco ha confesado que está "acostumbrado", pero que no va a renunciar a su identidad porque "me debo al niño que fui".

En la misma línea se sitúa "No encajo", que sigue la estela de "Ovejas Negras", una canción de un disco anterior. "No llevo mal ser la oveja negra", ha aseverado, al mismo tiempo que ha contado que a lo largo del disco ha querido jugar con "el descaro de todos esos personajes que se llaman políticos que dicen barbaridades como si no pasara nada".

Podría haber hecho otras cosas y haber llenado estadios

Macaco, cuyo nombre real es Daniel Carbonell, tiene una estética muy marcada. Siempre va con dos rayas negras pintadas bajo los ojos y ropa de explorador, aventurero, como de una tribu. "No hay un Dani y un Macaco, está todo mezclado. Me gusta que todo tenga una unidad", ha manifestado.

Su banda está formada por músicos de todos lados con los que busca "esa cosa de unidad en la diferencia". Aunque no tiene problemas cuando algunos de ellos le dicen que quiere tocar con otros músicos. "Yo soy el capitán de este barco para bien o mal y entiendo cuando alguien me dice que tiene otros proyectos", ha señalado.

La música de Macaco es muy especial y para un público muy determinado, pero no se arrepiente del camino que ha seguido en la música. "Podría haber hecho otras cosas y haber llenado estadios. Los 'nos' y escoger con tu gente dónde quieres estar te lleva a otras cosas", ha relatado.

Su enfado porque el PP utilizó su canción "Seguiremos" en un mitin

En la entrevista ha recordado un episodio que vivió en 2015, cuando el PP utilizó su canción "Seguiremos" en uno de sus mítines, algo que le enfadó. "Tengo muchas movidas así cada dos por tres", ha lamentado. Esa canción se hizo viral porque una niña con cáncer la escogió para dar visibilidad a la enfermedad.

Gracias a la ayuda de médicos y enfermeros se hizo muy viral y se recaudaron "millones de euros" para la investigación. "La coña era que el mismo partido que estaba en el Gobierno en ese momento no quería apoyar la investigación del cáncer infantil y de repente se apropia de la canción que se ha usado para ello", ha expresado.