El presidente de la Unión Progresista de Fiscales pide reformar la ley y "blindar" al colectivo "para poder denunciar los bulos"

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Félix Martín, denuncia en 'Julia en la onda' que el colectivo se encuentra desprotegido tras la sentencia condenatoria al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y llama a la clase política a reformar la ley para blindar a los fiscales que denuncien y combatan los bulos.

"¿En qué situación dramática nos coloca a los fiscales esto? Primero tengo que hacer un llamamiento a los partidos políticos para que reformen la ley y no estemos tan desprotegidos. Tenemos que estar blindados para poder denunciar los bulos porque tenemos la obligación de informar a la opinión pública si hay un bulo. No podemos tener miedo a que penalmente se nos inhabilite por combatir un bulo y eso tiene que solucionarse con reformas legales. Los fiscales tenemos que reivindicarlo y estar unidos para decir a la sociedad que somos muy fuertes, comprometidos y que vamos a estar al servicio de la sociedad", explica.

Comunicado de la Unión Progresista de Fiscales

La asociación ha publicado un comunicado esta semana tras la sentencia a García Ortiz en el que dice que las resoluciones judiciales no sólo tienen que ser justas, sino también parecerlo y despejar toda "sombra de duda" sobre el respeto pleno a la presunción de inocencia. Sin embargo, para él esta duda no se ha despejado porque la sentencia ha trascendido a la sociedad y esta "no ha entendido nada", ya que existe entre la gente la "sensación de que algo no ha ido bien y de que la Justicia no ha sido justa".

En este sentido, Martín explica que la presunción de inocencia "no es sólo un sofisticado principio jurídico, sino también un pálpito social, una intuición democrática y que lo que aquí está en juego en qué entendemos por presunción de inocencia: "¿Dónde están los límites y qué mecanismos tiene una sociedad y sus funcionarios para combatir un bulo?".

La condena a García Ortiz ha generado dudas. Dudas en la sociedad y dudas en el propio Tribunal Supremo en boca de las dos magistradas progresistas que han emitido dos votos particulares a la sentencia: "No es una mera discrepancia. Las juezas discrepantes dicen que la sentencia vulnera la presunción de inocencia. El voto mayoritario afirma que la nota es delictiva y el voto particular, que era la única opción legal posible que tenía el fiscal general".

La obligación legal de responder a un bulo

Por ello, denuncia la "situación dramática" en la que se coloca a los fiscales a la hora de defenderse de las noticias falsas que les afectan. Llama a los políticos a reformar la ley porque actualmente el colectivo está "desprotegido": "Tenemos que estar blindados para poder denunciar los bulos porque tenemos la obligación de informar a la opinión pública sobre si hay un bulo. No podemos tener miedo a que penalmente se nos inhabilite por combatirlo. Esto tiene que solucionarse con reformas legales. Y los fiscales debemos estar unidos y tenemos que decir a la sociedad que somos fuertes, comprometidos y que vamos a estar al servicio de ella".