Marta García Aller llama a la prudencia tras publicación de la sentencia contra García Ortiz: "Me genera dudas"

No me ha dado tiempo en tres semanas, desde que se conoció el fallo de condena al Fiscal General, hasta que ha salido por fin la sentencia, a sacarme una cátedra de Derecho. Apenas me ha dado tiempo a leerme las 184 páginas de la resolución en la que cinco de los siete magistrados explican la condena a Álvaro García Ortiz. Pero vista la contundencia con la que todo el mundo opina de esto, a favor y en contra, debo de ser una excepción.

Qué poco acorde con los tiempos esto de dudar, del 'no lo sé'. ChatGPT no lo dice nunca, los humanos, cada vez menos. Bueno, pues hay cosas en este caso de la sentencia al Fiscal General que me generan dudas.

Vamos con uno de los indicios. En la sentencia que condena a García Ortiz, la Sala de lo Penal incluye el meticuloso borrado que hizo de su móvil y su Gmail. Para el Supremo es inexplicable que borrara precisamente los correos que demostraran su inocencia. Me genera dudas que la ausencia de algo pruebe su existencia.

Y otra duda: la sentencia dice que no existe explicación alternativa razonable para cuestionar que el propio García Ortiz tuvo participación directa. Pero nunca se llegó a investigar cuánta gente de la Fiscalía tuvo acceso a ese correo. Al ex Fiscal General le urgía que le pasaran los correos, eso está acreditado, tanto le urgía como para sacar del futbol la noche de un sábado al fiscal Salto para que se los enviara. Otro indicio. Pero cómo va a haber alternativa razonable si nunca se llegó a investigar cuántas personas de la Fiscalía tuvieron acceso a ese correo. No sé.

De lo que no queda dudas es de la participación del ex fiscal general en la nota de prensa inculpatoria porque el propio García Ortiz lo reconoció en el juicio. Bueno, y queda claro que era falsa la noticia a la que la Fiscalía respondía, y también que eso no es justificación. No. Desmentir una noticia falsa no justifica un delito.

¿Moraleja?

Un poquito de prudencia

al interpretar la sentencia