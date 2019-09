En Más de uno nos trasladamos al futuro a la casa de Marta García Aller y con Mari Carmen, que está muy enfadada con Carlos Alsina, tras descubrir que no es la única María en su vida. Además, hablamos con el fundador y consejero delegado de das- Nano, Eduardo Azanza, que nos explica que la biometria la estamos utilizando en 2019 para abrir una cuenta corriente en un banco, mediante el reconocimiento de caras, "una máquina es capaz de distinguir caras y reconocer si es o no es, mejor que los humanos". Por otro lado, comenta cómo es posible que la inteligencia artificial sepa si mentimos o no.