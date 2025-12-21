La razón "no reconocida" del abandono de la Cañada Real: "El sureste de Madrid tiene que crecer y hay que desalojar a la gente, ¿qué mejor manera que quitarles la luz?"

Vienen de un lugar lleno de niños en un mundo en el que cada vez hay menos criaturas. Vienen de la Cañada Real Galiana, un mundo que han convertido en la película 'Ciudad sin sueño', estrenada el 21 de noviembre y premiada en Cannes, así como en el Festival de Cine de Almería. La ha dirigido Guillermo Galoe y uno de sus protagonistas es 'Chule', Jesús Fernández Silva.

"Frente al relato del crimen, la venta de droga, yo vi el otro lado"

¿Cómo nace la película? "De un encuentro, de llegar a un territorio donde me impactó la energía que había, la vitalidad, las ganas de vivir y de ser vistas de las personas que viven allí. Del contraste con las imágenes que había visto de este lugar, quizás estigmatizante, frente a la vitalidad que hay allí", explica Galoe. "Frente al relato del crimen, la venta de droga, yo vi el otro lado", asegura. Guillermo Galoe lleva años pasando por la Cañada Real, ha hecho talleres de cine, hizo un corto 'Aunque es de noche', el germen de 'Ciudad sin sueño'.

La película no pretende "romantizar" ni "juzgar" la vida en la Cañada Real o el "contraste entre lo nuevo y lo viejo", comenta Galoe. "Es un choque de trenes entre la libertad y el hecho de que allí miles de personas viven sin suministro eléctrico", explica. Por ello, la película lo que propone son "preguntas" y "quiere que la sociedad se pregunte qué es lo que está pasando allí".

¿Qué es la Cañada Real?

Pero, ¿qué es la Cañada Real? Aneyma León explica que a pocos kilómetros de los 13 millones de bombillas que iluminan la Navidad en Madrid, se encuentra una zona que lleva 1905 días sin electricidad desde que se cortó el suministro en octubre de 2020. La Cañada Real es el asentamiento ilegal más grande de España ubicado sobre terrenos públicos y con unas viviendas que se empezaron a construir en los años 50. La mitad de su población la forman niños y hasta ahora han podido tener luz gracias a enganches ilegales o placas que han ido haciendo sus propios habitantes.

La Cañada Real también es "comunidad", según explican Galoe y 'Chule', ya que los niños "crecen junto a sus abuelos y sus primos". La película plantea una profunda reflexión y es que "la sociedad debe reflexionar sobre el individualismo en el que se ve metida". También se habla del estigmatismo que tiene el asentamiento. Se les tacha de "delincuentes", pero 'Chule' lo tiene claro: "Hay más ladrones en las altas esferas, lo que pasa es que son ladrones de guante blanco".

¿Es un lugar en el que no se puede vivir? "Hay mucha gente en la Cañada que pide un reconocimiento del barrio, piden no demonizarlo, sino reconocer sus rasgos identitarios en lugar de pensar que hay que obligar a integrarles en una determinada manera de vivir", explica Galoe.

Los intereses económicos detrás de la situación en la Cañada

Galoe tiene claro cuál es la "razón no reconocida" de todo lo que se está viviendo en la Cañada Real en los últimos años: "vivimos en una sociedad en la que los intereses económicos están por encima de la vida, tan sencillo como esto". Porque, según él, "cuando hablamos de dinero, hablamos de promociones inmobiliarias. ¿Cómo puede ser que un territorio que ha sido abandonado desde los años 50, ahora de repente pase a ser tan importante?", se pregunta.

"Sabemos que el sureste de Madrid tiene que crecer, que ese territorio importa, que hay promociones inmobiliarias y que hay mucha gente que desalojar de manera muy rápida y eso cuesta mucho. ¿Qué mejor manera que quitándoles la luz alegando que hay explotaciones de marihuana?", afirma.

"¿Me dices que quitar la luz es una especie de bullying a la gente de la Cañana para que se vaya?", le pregunta Julia. "No sólo lo digo yo, lo dicen muchos medios: se habla de desalojo forzoso", sentencia Galoe.