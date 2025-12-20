Coco Dávez: "Estamos en un momento en el que pasar desapercibidos es mejor que llamar la atención"

Coco Dávez, de raíces gallegas y nacida en Madrid en 1989 es la artista española menor de 35 años más influyente, según la revista Forbes, conocida mundialmente por sus retratos a famosos reconocibles a pesar de que no pinta sus caras. Se llama Valeria Palmeiro, pero a los 12 años decidió inventarse este nombre artístico, una combinación del personaje azul de Barrio Sésamo, Coco, y un apellido inventado, una especie de alter ego, Pávez.

No solo pinta cuadros, también hace fotografías, ilustraciones, diseños... Ha trabajado para Netflix, Dior, Prada, Loewe... Y durante un tiempo ha tenido un pódcast llamado 'Participantes para un delirio'. "Yo de pequeña soñaba con tener un programa como Chris Stevens en Doctor en Alaska", ha confesado en Julia en la onda... "Me apetecía crearme un pseudónimo porque me parecía algo divertido", ha explicado la artista.

Su obra comienza en 2015, con el retrato de Patti Smith

Fue en 2015 cuando se dio cuenta de la importancia del color y de que iba a ser su "herramienta clave". Todo vino a raíz de un libro que se leyó de Patti Smith y le hizo un retrato. "Salió fatal, tan mal que le borré la cara, pero después de unas cuantas horas yo seguía viendo a Patti y esto del retrato sin cara y de cómo las formas y el color te siguen dando tanta información me divirtió", ha recordado.

"Bendito error..." ha dicho entre risas al mismo tiempo que ha reflexionado: "Muchas veces nos da miedo fallar, ¿pero cuántas señales nos da por dónde debemos ir?"

El mundo ahora es gris, negro, beige... Es "una derrota"

A raíz de la colección Faceless, una colección de personajes mundialmente conocidos, pero sin rostro, como Rosalía, Picasso, Amy Winhehouse... Coco Dávez pasó de ser un pseudónimo a una marca. "Es una colección que me empieza a abrir puertas y me empiezo a sentir muy reconocida y muy cómoda", ha indicado. Si bien, 10 años después de comenzar esa colección, hay algunos personajes que no retrataría porque están "cancelados", como Woody Allen, de quien no puede separar el personaje de la obra.

A la hora de elegir los colores de los personajes se basa en "el universo que ellos han desplegado", ha explicado. Sin embargo, según Julia Otero estamos es un mundo beige, negro y gris. "Es una derrota", ha coincidido Dávez, quien considera que da "muchas pistas" del momento actual. "Estamos en un momento en el que pasar desapercibido es mejor que llamar demasiado la atención. Es una pena porque la gente cada vez va teniendo más miedo al color", ha lamentado.

Le dijeron que nadie vivía de las bellas artes y por eso durante un tiempo no pintó

Echando la vista atrás a su infancia, Valeria ha relatado que de pequeña pintaba mucho y "muy bien", la gente la alababa incluso, pero cuando llegó la etapa de la adolescencia todo cambió. "Se me repetía constantemente que de las bellas artes nadie vivía", ha contado apenada, al mismo tiempo que ha reconocido que le llevó a no pintar durante un tiempo.

Coco Dávez es un claro ejemplo de eso que se llama "fracaso escolar" porque repitió tres veces el mismo curso, aunque le vino bien porque fue "un motor para que yo me dedicara seguramente a lo que me dedico hoy". Aunque no quiere elogiar ni romantizar el fracaso escolar, le gustaría dar charlas a adolescentes que están pasando por lo mismo para decirles que repitió muchas veces, pero "bueno, aquí estoy, encontré mi camino".